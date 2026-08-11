Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın makam aracı kazaya karıştı - Son Dakika
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Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın makam aracı kazaya karıştı

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın makam aracı kazaya karıştı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın makam aracı, Kuş Cenneti Milli Parkı kavşağında trafik kazasına karıştı. Başkan Mirza ve beraberindekilerin sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amacıyla hastaneye götürüldükleri belirtildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın makam aracı, Kuş Cenneti Milli Parkı kavşağında trafik kazasına karıştı. Kazada Başkan Mirza ve araçta bulunanların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Balıkesir'den Bandırma istikametine seyir halinde olan 10 V 001 plakalı Bandırma Belediyesi makam aracı, Kuş Cenneti Milli Parkı kavşağında trafik kazasına karıştı.

Araçta Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın yanı sıra basın danışmanı Çağdaş Şen ve korumasının bulunduğu öğrenildi.

Kazada araçta bulunanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, tedbir amacıyla Başkan Mirza ve beraberindekiler Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kazanın ardından bölgeye emniyet ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA

Dursun Mirza, Balıkesir, Politika, 3. Sayfa, Bandırma, Trafik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın makam aracı kazaya karıştı - Son Dakika

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