Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın makam aracı kazaya karıştı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın makam aracı, Kuş Cenneti Milli Parkı kavşağında trafik kazasına karıştı. Kazada Başkan Mirza ve araçta bulunanların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Balıkesir'den Bandırma istikametine seyir halinde olan 10 V 001 plakalı Bandırma Belediyesi makam aracı, Kuş Cenneti Milli Parkı kavşağında trafik kazasına karıştı.

Araçta Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın yanı sıra basın danışmanı Çağdaş Şen ve korumasının bulunduğu öğrenildi.

Kazada araçta bulunanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, tedbir amacıyla Başkan Mirza ve beraberindekiler Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kazanın ardından bölgeye emniyet ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.