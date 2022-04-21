Bandırma Belediyesi'nden Çocuklara Bayram Hediyesi: Uçurtma Şenliği - Son Dakika
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Bandırma Belediyesi'nden Çocuklara Bayram Hediyesi: Uçurtma Şenliği

21.04.2022 15:53
Bandırma Belediyesi'nden Çocuklara Bayram Hediyesi: Uçurtma Şenliği

Bandırma Belediyesi, 24 Nisan Pazar günü çocuklar için Uçurtma Şenliği düzenleyecek. Çeşitli etkinliklerle renklenecek şenlikte çocuklar doyasıya eğlenecek.

Bandırma Belediyesi, 24 Nisan Pazar günü çocuklar için Uçurtma Şenliği düzenleyecek. Çeşitli etkinliklerle renklenecek şenlikte çocuklar doyasıya eğlenecek.

Bandırma Belediyesi, sahil bandında 12.00 ile 19.00 saatleri arasında düzenlenecek şenliğe katılacak tüm çocuklara, uçurtma hediye edecek. Uçurtma Şenliği'nin gerçekleştirileceği sahil bandına sahne platformu kurulacak.Tüm güne yayılan DJ müzik, palyaço şovları, dans gösterileri, çocuklara özel yarışmalar ve sürprizlerle şenlik daha da renklenecek. Şenlikte ayrıca lezzetli ikramlar da olacak.

Şenlikte gökyüzü, Bandırma Belediyesi'nin armağanı uçurtmalar ile gökkuşağının renklerine bürünürken, çocuklar da doyasıya eğlenme fırsatı bulacak.

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Uçurtma Şenliği, Pazar, Nisan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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