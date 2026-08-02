Bandırma-Çanakkale karayolunda kamyon yangını otluk alana sıçradı - Son Dakika
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Bandırma-Çanakkale karayolunda kamyon yangını otluk alana sıçradı

Bandırma-Çanakkale karayolunda kamyon yangını otluk alana sıçradı
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde seyir halindeki bir kamyonda çıkan yangın, yol kenarındaki otluk alana sıçradı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde seyir halindeki bir kamyonda çıkan yangın, yol kenarındaki otluk alana sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bandırma- Çanakkale karayolu Bezirci mevkisinde, 06 EUV 422 plakalı kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yol kenarındaki otluk alana da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bandırma Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangına 2 araç ve 6 personelle müdahale eden ekipler, hem araçta hem de otluk alanda çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ulaşım normale döndü. Olayda yaralanan olmazken, araç kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bandırma-Çanakkale karayolunda kamyon yangını otluk alana sıçradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma-Çanakkale karayolunda kamyon yangını otluk alana sıçradı - Son Dakika
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