Bandırma'da 108 Yıldır Üretime Devam Eden Hasan Çavuş Helvacısı - Son Dakika
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Bandırma'da 108 Yıldır Üretime Devam Eden Hasan Çavuş Helvacısı

Bandırma\'da 108 Yıldır Üretime Devam Eden Hasan Çavuş Helvacısı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren Hasan Çavuş Helvacısı, 1916 yılından bu yana aynı gelenekle üretime devam ediyor. İstiklal Madalyası sahibi ilk kurucusunun tarifine sadık kalan işletme, nesilden nesile aktarılan lezzetiyle dikkat çekiyor.

12.07.2024 09:50  Güncelleme: 09:56
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 1916 yılında faaliyete giren "Hasan Çavuş Helvacısı" İstiklal Madalyası sahibi ilk kurucusundan bu yana aynı gelenekle üretime devam ediyor.

Bandırma'da 108 yıldır aynı gelenekle üretime devam eden "Hasan Çavuş Helvacısı," İstiklal Madalyası sahibi ilk kurucusunun tarifine sadık şekilde, nesilden nesile aktarılan lezzetiyle dikkat çekiyor. İşletmenin 3'üncü kuşak temsilcisi Hasan Argüden, dedesinden miras kalan bu mesleği sürdürüyor ve oğluna devretmeye hazırlanıyor. Yüz yılı aşkın süredir değişmeyen tariflerle hazırlanan helva, Bandırma halkının vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor.

Hasan Argüden, yaklaşık 40 senedir mesleği devam ettirdiğini ifade ederek, "Dedemizden kalan mesleği yapıyoruz. Dedemiz İstiklal Gazisidir. Onun sayesinde bu mesleği devam ettirmeye çalışıyoruz. Onun sayesinde ekmek yiyoruz. Müşterilerimiz memnun. En güzel kaliteli ürünleri sunmaya çalışıyoruz. Helva çok faydalı bir besin" dedi.

Bundan 110 yıl önce, İstiklal Savaşı'ndan sonra dedesine İstiklal Madalyası verildiğini dile getiren Hasan Argüden, "Dedem subay olmak istemediği için helvacılık mesleğini tercih etmiş. O zamanlar Bandırma'da bir çarşı falan yokmuş, barakaymış her taraf. Bu dükkanları belediye tahsis etmiş. Kullandığımız malzemeler biraz farklı. Herhangi bir katkı malzemesi kullanmıyoruz. Şubelik vermiyorum, dükkanda satmaya gayret ediyorum" diye konuştu.

Hasan Argüden, "Bu iş dedemden amcama intikal ediyor. Ben 3'üncü kuşağım. Bu işi oğlum yapacak bundan sonra, o da 4'üncü kuşak olacak. Hala eski usulle helva yapıyoruz. Bandırma halkı da bizi seviyor, sayıyor. Daha da devam edecek, tabi buna oğlum karar verecek" sözleriyle konuşmasını noktaladı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bandırma'da 108 Yıldır Üretime Devam Eden Hasan Çavuş Helvacısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma'da 108 Yıldır Üretime Devam Eden Hasan Çavuş Helvacısı - Son Dakika
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