Bandırma\'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü Kutlandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü, Ziraat Odası öncülüğünde düzenlenen etkinlikle kutlandı. Programda lokma hayrı yapıldı, dualar edildi.

Ziraat Odası önünde düzenlenen etkinliğe Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, MHP İlçe Başkanı Bekir Bozkurt, CHP İlçe Başkan Yardımcısı Erdal Erdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Tunç ile muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Kaymakam Aksakal yaptığı konuşmada, çiftçiliğin Anadolu'nun kadim geçim kaynaklarından biri olduğunu belirterek, "Üreticilerimize her zaman destek olmayı sürdüreceğiz. Doğal afetler karşısında ürün sigortasının önemi büyük. Tüm üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum" dedi.

Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez ise " Tarım, ülkeler için stratejik bir öneme sahip. Son dönemde yaşanan don felaketi tarım sigortasının gerekliliğini bir kez daha gösterdi. Çiftçilerimizin sigortaya yönelmesini öneriyoruz" diye konuştu.

Etkinlikte konuşan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ise üretimin önemine dikkat çekerek, "Üretimi desteklemeden geleceğimizi inşa edemeyiz. Girdi maliyetleri altında ezilen çiftçiyi desteklememiz şart. Üreticiyi koruyan sistemler yeniden hayata geçirilmelidir" ifadelerini kullandı.

Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - BALIKESİR