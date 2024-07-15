Bandırma'da 15 Temmuz Şehitleri Anma Etkinlikleri Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bandırma'da 15 Temmuz Şehitleri Anma Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Bandırma\'da 15 Temmuz Şehitleri Anma Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde Camide mevlit ve akabinde Bandırma Şehitliği ziyaret edildi. Bandırma Haydar Çavuş Camii'nde Mevlid-i Şerif okunarak, şehitler için dua edildi. Resmi törende ise şehit kabirleri ziyaret edilip karanfil bırakıldı.

15.07.2024 22:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde Camide mevlit ve akabinde Bandırma Şehitliği ziyaret edildi.

15 Temmuz Şehitleri için Bandırma Haydar Çavuş Camii'nde Mevlid-i Şerif okundu. Etkinliklerde, Aziz şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okutuldu.

Programda, din görevlisi Rıdvan Çolak, Cezaevi Vaizi Hüseyin Alkan ve Fikret Mez tarafından Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. İlçe Müftüsü Dr. Abdulhamid Pehlivan tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için dua edildi.

Düzenlenen programa, Bandırma Kaymakamı Engin Sakal, Bandırma 6. Ana Jet Üssü Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Levent Eğren, Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, şehit ve gazi aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Akabinde resmi tören şehitlikte devam etti. Din görevlisi Kur'an Tilaveti'nin ardından, İlçe Müftüsü Dr. Abdulhamid Pehlivan tüm şehitler için dua okudu. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak, şehit kabirleri ziyaret edilip karanfil bırakıldı. 15 Temmuz gecesi Ankara'da şehit düşen ve Şubat 2020 tarihinde naaşı Niğde'den Bandırma'ya nakledilen 15 Temmuz şehidi Veteriner Hekim Ramazan Konuş da mezarı başında anıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Demokrasi, Balıkesir, 15 Temmuz, Bandırma, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bandırma'da 15 Temmuz Şehitleri Anma Etkinlikleri Gerçekleştirildi - Son Dakika


21:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür
21:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’de Bahçeli ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ile görüştü
18:59 İzmir Çeşme’de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı İzmir Çeşme'de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
18:06 Trump’ın gizli belgeler davası düşürüldü Trump'ın gizli belgeler davası düşürüldü
18:03 Esed’den “normalleşme“ yanıtı: Türk askerlerinin Suriye’den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan’la görüşürüm Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm
21:37 Halil Dervişoğlu’ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor Halil Dervişoğlu'ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor
20:25 İstanbullular, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde sokaklara döküldü İstanbullular, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde sokaklara döküldü
20:08 Oğuz Aydın adım adım Fenerbahçe’ye İşte ödenecek bonservis bedeli Oğuz Aydın adım adım Fenerbahçe'ye! İşte ödenecek bonservis bedeli
18:31 Milyonlar uçup gitti Tete, Galatasaray’ı dev gelirden etti Milyonlar uçup gitti! Tete, Galatasaray'ı dev gelirden etti
17:37 Adrien Rabiot’un Galatasaray’dan istediği maaş ortaya çıktı Adrien Rabiot'un Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı
17:23 Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala: “Gerekirse TRT binasını yıkın“ diye talimat verdim Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala: "Gerekirse TRT binasını yıkın" diye talimat verdim
17:02 Yıllar sonra açıkladı Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan itiraf Yıllar sonra açıkladı! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan itiraf
16:35 İran’dan Gebze’ye giden alüminyum yüklü tırdan 23 düzensiz göçmen çıktı İran'dan Gebze'ye giden alüminyum yüklü tırdan 23 düzensiz göçmen çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 22:12:40. #1.13#
SON DAKİKA: Bandırma'da 15 Temmuz Şehitleri Anma Etkinlikleri Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement