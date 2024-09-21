Bandırma'da Hasar Gören Üst Geçit 38 Saatte Yeniden Açıldı - Son Dakika
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Bandırma'da Hasar Gören Üst Geçit 38 Saatte Yeniden Açıldı

Bandırma\'da Hasar Gören Üst Geçit 38 Saatte Yeniden Açıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, tır dorsesinin çarpması sonucu hasar gören üst geçit, belediye ekiplerinin özverili çalışmaları ile 38 saatte yeniden trafiğe açıldı. İki ayrı kaza sonucu hasar gören üst geçitte yapılan tamirat çalışmaları, vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı.

21.09.2024 10:28  Güncelleme: 10:30
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tırın dorsesinin çarpması sonucu hasar gören üst geçit, yetkililerin hızlı müdahalesi ile 38 saatte yeniden trafiğe açıldı.

4 ve 18 Temmuz tarihlerinde meydana gelen iki ayrı kazada, tırların dorselerinin açık kalması nedeniyle üst geçitte hasar meydana geldi. 13 gün arayla gerçekleşen bu kazalarda, üst geçit kullanılamaz hale gelirken kullanıma kapatılmıştı. 600 Evler Mahallesi'nde bulunan üst geçitte meydana gelen kaza sonrası başlatılan tamirat çalışmaları, 24 saat esasına göre aralıksız sürdü. Çalışmaların devam ettiği süre boyunca ana yol trafiğe kapatıldı ve sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Bandırma Belediyesi ekiplerinin özverili çalışmaları sonucunda üst geçit, 2 gün içinde hizmete açıldı. Toplam 38 saat süren yol kapatması, vatandaşlar tarafından da olumlu karşılandı.

Bandırma Belediyesi yetkilileri, çalışmaların gece gündüz devam ettiğini ve en kısa sürede tamamlanması için yoğun çaba sarf edildiğini belirtti. Yetkililer ayrıca, önümüzdeki günlerde bölgede Kapalı Spor Salonu'nun önünden başlayarak, 600 Evler, Eti Bor önü ve Küçük Sanayi'ye kadar yan yol çalışması yapılacağını da duyurdu.

Yetkililer, benzer olayların tekrar yaşanmaması için sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, bölgedeki yol çalışmalarının devam edeceğini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bandırma'da Hasar Gören Üst Geçit 38 Saatte Yeniden Açıldı - Son Dakika

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