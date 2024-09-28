Bandırma\'da Kavşak Kapatıldı, Trafik Felç Oldu

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinde kesişen yerdeki kavşak, Karayolları ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı karar gereği kapatıldı. Yolun kapatılmasıyla trafik yoğunluğunun arttığı görüldü.

Bandırma'da kapanan yolda kontrolsüz ve hatalı geçişler nedeniyle özellikle sabah saatlerinde iş yerine gitmek isteyen vatandaşlar bu yolu kullandığı için uzun kuyruklar oluştu. Yaşanan sorun havadan dron ile görüntülendi.

Özellikle kavşağın kapanmasıyla birlikte şehir içi ulaşımda aksamalar meydana gelirken, otobüsler alt ışıklarda 3 kez durmak zorunda kaldı. Hamit Kaplan Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Ordu Caddesi'nde sabah saatlerinde araç trafiği durma noktasına geldi. Artan trafik yoğunluğunda şehir içi otobüs seferleri de aksadı. Vatandaşlar, alternatif yol güzergahların belirlenmesini istedi. - BALIKESİR