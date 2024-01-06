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Bandırma'da Kayalıklara Sıkışan Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Bandırma'da Kayalıklara Sıkışan Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sahilde kayalıklara sıkışan bir çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Balık tutarken ayağı kayan çocuk, çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkartılamayınca olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çocuğun sağlık durumu iyi olduğu ve hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Bandırma\'da Kayalıklara Sıkışan Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
06.01.2024 - 19:49,
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sahilde kayalıklara sıkışan bir çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bandırma sahilinde balık tutan bir vatandaş balık kovasını düşürünce, Egahan Ş. (12) adlı çocuk düşen balıkları toplamak isterken ayağının kayması sonucu kayalıklara sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar çocuğu çıkartmaya çalışa da çabalar sonuçsuz çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kayalıkla sıkışan çocuk, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bandırma Grup Amirliği ekiplerinin çalışmalarının ardından kurtarılarak 112 ekiplerine teslim edildi. Egahan Ş.'nin durumun iyi olduğu, tedbir amaçlı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bandırma'da Kayalıklara Sıkışan Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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