Bandırma'da Kurban Bayramı öncesi bıçak talepleri arttı - Son Dakika
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Yerel

Bandırma'da Kurban Bayramı öncesi bıçak talepleri arttı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi bıçaklara ve bıçak bileme işlemlerine talepler arttı. Bıçak bileme ve satışı yapan dükkanlar, vatandaşların uğrak adresi oldu. Bıçak Ustası Hasan Kürkçü, kurban kesiminde kullanılacak bıçaklara yönelik talepleri karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Yoğunluk artmasına rağmen geçen yıla göre bu yıl daha az rağbet olduğu belirtiliyor.

15.06.2024 15:18
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi bıçaklara ve bıçak bileme işlemlerine talepler arttı.

Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala bıçak bileme işlemi ve satışı yapan dükkanlar, vatandaşların uğrak adresi oldu. Bandırma'nın tarihi halde yer alan 30 yıldır bıçak bileme ve satışı işi ile meşgul olan babadan oğla devam ettiren Hasan Kürkçü kurban kesiminde kullanılacak bıçaklara yönelik talepleri karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kurban kesim ve doğrama, yüzme gibi işlemlerde kullanılan bıçakların önemli olduğunu söyleyen Bıçak Ustası Hasan Kürkçü, "Her bayram 15 gün önceden yoğunluğumuz başlıyor. Sayılı günler kala geç saatlere kadar çalışıyoruz ve vatadaşlarımızın taleplerine karşılamaya çalışıyoruz" dedi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçak bileyicilerinde yoğunluk arttı. Kasaplar, lokantalar, kurban kesimi yapmak isteyen vatandaşlar bıçakçıların kapısını çaldı. Bandırma Halinde, 30 yıldır esnaflık yapan Bıçak Ustası Hasan Kürkçü, normal güne göre talepler artsa da enflasyonun yükselmesi ve gelen zamlar nedeniyle geçen yıla göre bu yıl daha az rağbet olduğuna dikkat çekti. Kürkçü, "Bayram yaklaştığı zaman üretim, satış ve bileme işlemlerinde normal bir güne göre 2-3 kat yoğunluk yaşanıyor. Bizim yoğunluğumuz 2 hafta önce başladı. Bu yoğunluk arife gününe kadar devam ediyor. Normal günlere göre işler yoğunlaşsa da bu yıl geçen yıla göre gelen zamlar dolayısıyla daha az rağbet var" ifadelerinde bulundu.

Bayram'da kasaplara ve müşterilere en çok et, sıyırma ve kesim bıçağı sattıklarını söyleyen Kürkçü, "Bayramlarda da eski müşterilerimiz ve kurban kesmek isteyen vatandaşlarımız geliyor. O yüzden her bayram 15 gün önceden yoğunluğumuz başlıyor. Bir bıçak bileme işlemi de 2 ila 3 dakika arasında oluyor. Kurban farizasını yerine getirdiğimiz süreçte kurnlara daha az eziyet vermek için bıçakların keskin ve kaliteli olması gerekiyor. Vatandaşlarımız doğrama, yüzme, parçalama ve sıyırma işlemleri için ayrı özellikte ve ebatta bıçaklar kullanılmalıdır. Yapacakları işlemlere göre bıçak kullanırlarsa hem daha hızlı hem de daha güvenli şekilde işlem gerçekleştirirler".dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bandırma'da Kurban Bayramı öncesi bıçak talepleri arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma'da Kurban Bayramı öncesi bıçak talepleri arttı - Son Dakika
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