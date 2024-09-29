Bandırma'da Palamut Bolluğu - Son Dakika
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Bandırma'da Palamut Bolluğu

Bandırma\'da Palamut Bolluğu

29 günde Bandırma Balık Hali'ne 152 bin 600 palamut getirildi, balık çeşitliliği artıyor.

29.09.2024 09:58
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, av yasağının kalkmasıyla birlikte 29 günde Bandırma Balık Hali'ne getirilen palamut miktarı 152 bin 600'e ulaştı.

Av sezonunun açılması ile birlikte ağlarını denize bırakan balıkçılar, Bandırma Balık Hali'ne 29 günde 152 bin 600 adet palamut getirdi. Hale, 400 kasa hamsi, 6 bin 400 kasa sardalya, 100 kasa bako geldi. Bandırma Balık Hali'nde satışa sunulan balık çeşidinde her geçen gün artış yaşanırken, havaların soğumaya başlamasıyla avlanan balık miktarında da artış bekleniyor.

Balıkçı Barış Yıldız ile gerçekleştirdiğimiz röportajda, yeni sezonda palamut bolluğu yaşandığı ve vatandaşların yüzlerinin güldüğünü ifade etti.

Tezgahlarda balık bolluğunun yaşandığını ve en çok palamut balığının geldiğini ifade eden Yıldız, vatandaşlar uygun balıkları tercih ediyor. Yıldız, "Bu sezon hamsi, istavrit, sardalya ve palamut balığı bol geliyor. Bu durum fiyata yansıdı. Sardalya'yı 100, istavriti 150-200, palamut tane 125-150 liradan satıyoruz. Aynı zamanda hamsi de geliyor ve bu sezon az kilosu 250 liradan satılıyor. Vatandaşlarımız ağırlıklı olarak uygun balık olan palamuta bakıyor. Sardalyanın sezonu bitmek üzere yağlanması bitti. Havaların serinlemesiyle birlikte palamut balığına yoğun olarak devam edeceğiz. vatandaşlarımızı balık yemeğe davet ediyorum" dedi.

Yıldız, havaların soğumasıyla balık çeşitliliğinin artmasını beklediklerini sözlerine ekledi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bandırma'da Palamut Bolluğu - Son Dakika

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