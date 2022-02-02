Üye Girişi
Bandırma'da sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika

Bandırma'da sağanak yağış etkili oldu

02.02.2022 21:11

Bandırma'da sağanak yağış etkili oldu Balıkesir'in Bandırma ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Bandırma'da sağanak yağış etkili oldu

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Bandırma'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini artıran yağmur sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü. Kanalizasyon mazgalları taştı. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar ise kapalı yerlere sığınmaya çalıştı. Yağmur yüzünden trafikte de aksamalar oldu. Yolda biriken sular sebebiyle sürücüler, zor anlar yaşadı. İlçenin ana caddesinde uzun araç kuyrukları oluştu. Meteoroloji yetkililerince yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Bandırma'da sağanak yağış etkili oldu
Bandırma'da sağanak yağış etkili oldu
Bandırma'da sağanak yağış etkili oldu

YORUMLAR
500

Balıkesir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bandırma'da sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:00 Yapılan son seçim anketinde HDP sürprizi! Aldıkları yüzde 13.5'lik oy oranı seçimin kaderini değiştirebilir
20:47 Galatasaray taraftarını çıldırttı! Gedson Fernandes'in tanıtım klibinde olay gönderme
20:44 HDP'den ortak aday yorumu: Mutabakat oluşursa muhalefetin bu fikrine açığız
20:37 Defne Joy Foster'ın 12 yaşına giren oğlunun son halini gören sosyal medya kullanıcıları çok şaşırdı
20:35 Lanetli defineye dokunan adam kendinden geçti, olayın aslını duyanlar daha çok eğlendi
20:09 Kolombiya'da korkunç cinayet! Ormanlık alanda tecavüz ettikleri 4 çocuk annesi kadını çırılçıplak bırakıp kaçtılar
19:57 Türkiye - Ermenistan uçuşlarının tekrar başlaması sonrası Erivan'dan kalkan ilk uçak İstanbul'a indi
19:56 Ozan Tufan'la aynı uçaktaydı! Fenerbahçe tecrübeli futbolcunun transferinden vazgeçti
19:54 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu'ndan sonra açıklama yaptı: Yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 68,7 oldu
19:37 Son Dakika: Türkiye'de 2 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 217 kişi vefat etti, 110 bin 682 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 21:20:17. #1.12#
SON DAKİKA: Bandırma'da sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement