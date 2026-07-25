Bandırma'da Tek Taraflı Trafik Kazası
Edincik'te meydana gelen kazada 2 kişi hafif yaralandı, inceleme başlatıldı.
Bandırma'nın Edincik Mahallesi Düzler Yolu Mezarlık mevkisinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Edincik Mahallesi Düzler Yolu Mezarlık mevkisinde 06 ALY 82 plakalı aracın karıştığı tek taraflı trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, bölgede gerekli emniyet tedbirlerini alarak güvenliği sağladı. Kazada hafif yaralanan 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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