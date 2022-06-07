Bandminton'da Malatya'yı derece ile temsil ettiler

Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, 7. Türkiye Badminton Şampiyonasında Malatya'yı temsil ederek şampiyon olan Abdul Samet Tekedereli, Azra Gül Özcan ve dereceye giren sporcuları makamında ağırlayarak hediye takdim etti.

İl Müdürü Galip Sökmen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından koruma altındaki çocuklara yönelik düzenlenen 7.Türkiye Badminton Şampiyonasına Malatya'yı temsil eden; Abdul Samet Tekedereli tek erkeklerde ve çift erkeklerde Türkiye 1'incisi, Azra Gül Özcan tek kızlarda Türkiye 1'incisi çift kızlarda Türkiye 3'üncüsü, Hasan Can çift erkelerde Türkiye 1'incisi, Kaan Demirok, çiftlerde Türkiye 3'üncüsü, Damla Kılınç, çift kızlarda Türkiye 4'üncüsü, Elanur Kömürcü, çift kızlarda Türkiye 12'ncisi olan sporcuları ağırladı.

İl Müdürlüğü toplantı salonunda dereceye giren sporcuları kutlayarak, hediye takdim edan Sökmen, " Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu 7'ncisi düzenlenen Türkiye Badminton Şampiyonasında MİAD Çocuk Evleri Sitemiz ve Malatya Çocuk Evleri Sitemizden yarışmaya katılan gençlerimiz Malatya'yı layıkıyla temsil ederek bugün ilimize döndüler. Bu başarıyı gösteren evlatlarımızın hepsine teşekkür ederim. Türkiye genelinde yapılan bu yarışmada azımsanamayacak bir şekilde de bir başarıyla döndüler. Malatya'mızı özveriyle temsil edip ve layıkıyla döndüler. Bu başarıda emeği geçen tüm arkadaşlarıma tekrardan teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

7.Türkiye Badminton Şampiyonasına Malatya'yı temsil eden, tek erkeklerde ve çift erkeklerde Türkiye 1'incisi Abdul Samet Tekedereli, derecelerle döndüklerin için mutlu olduklarını ifade ederek, "Türkiye Badminton Şampiyonasında güzel derecelerle döndük. Bu yüzden çok mutlu ve gururluyum. Bizim bu başarımızda emeği geçen müdürlerim ve hocalarıma teşekkür ederim. İleride Avrupa olimpiyatlarında da altın madalyayı şehrime getirmek istiyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Galip Sökmen, başarı elde eden öğrencilere hediye verdi. - MALATYA