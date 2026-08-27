Barcelona'nın KKTC Kampı İptal Mi?

FC Barcelona Akademisi'nin 7-11 ve 16-20 Eylül tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirmeyi planladığı futbol kampına ilişkin bilgiler, kulübün resmi internet sitesi ile etkinlik haritasından kaldırılırken Güney Kıbrıs'taki aşırı sağcı ELAM ise gelişmenin ardından yaptığı açıklamada, kampın iptal edildiğini savunarak "Hedefimize ulaştık" dedi.

Barcelona'nın Lefkoşa'da düzenlemeyi planladığı futbol kampına ilişkin kulübün resmi internet sitesinde daha önce yayımlanan sayfada, organizasyonun 7-11 ve 16-20 Eylül 2026 tarihlerinde Yakın Doğu Üniversitesi'nde gerçekleştirileceği belirtilmiş, kampın konumu ise "Lefkosa, Northern Cyprus" (Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs) olarak gösterilmişti. Ancak Barcelona'nın resmi internet sitesindeki kamp sayfasında bugün itibarıyla tarih, konum ve program bilgilerinin artık görüntülenmediği görüldü.

"Kuzey Kıbrıs" ifadesi haritadan da kaldırıldı

Barcelona'nın etkinlik ve kamp noktalarını gösteren haritasında bulunan Lefkoşa kampına ilişkin bilgilerin de kaldırıldığı tespit edildi. Gelişme, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Rum kurumlarının organizasyonun gerçekleştirilmesini engellemek amacıyla başlattığı girişimlerin ardından yaşandı.

Rum Futbol Federasyonu, UEFA üzerinden harekete geçti

Güney Kıbrıs Futbol Federasyonu, Barcelona'nın Kuzey Kıbrıs'ta kamp düzenlemesine karşı UEFA ile istişarede bulunarak İspanya Futbol Federasyonu nezdinde girişim başlatmıştı. Rum tarafındaki tepkilerin odağında, yalnızca kampın KKTC'de yapılması değil, Barcelona'nın resmi internet sitesinde organizasyon yerinin açık biçimde "Lefkosa, Northern Cyprus" olarak gösterilmesi de bulunuyordu.

ELAM: "Hedefimize ulaştık"

Kampın Barcelona'nın internet sitesinden kaldırılmasının ardından aşırı sağcı ELAM'dan açıklama geldi. ELAM, 23 Ağustos'ta yaptığı açıklamayla Barcelona'nın Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleştirmeyi planladığı kampın iptal edilmesini talep ettiklerini hatırlattı. Parti, Avrupa düzeyinde yürüttüğü girişimlerin yanı sıra Güney Kıbrıs hükümeti ve diğer Rum kurumlarının da aynı hedef doğrultusunda harekete geçtiğini belirtti. ELAM açıklamasında, "Hükümetin ve müdahalede bulunan herkesin, işgal altındaki bölgelerde planlanan etkinliğin bugün iptal edilmesinin resmileşmesini sağlayan hızlı tepkisini ve eylemlerini selamlıyoruz" ifadelerini kullandı.

ELAM, yaşanan gelişmenin ardından "Hedefimize ulaştık" açıklamasında bulunarak benzer girişimlere karşı bundan sonra da aynı şekilde hareket edilmesini istedi.

Sırada KKTC üniversiteleri var

ELAM açıklamasında KKTC üniversitelerini de yeniden hedef aldı. Parti, KKTC'de faaliyet gösteren üniversitelerin uluslararası QS Top Universities sıralamasında "Kuzey Kıbrıs" ibaresiyle yer almasına karşı yürüttüğü girişimleri hatırlattı. ELAM, KKTC'nin uluslararası platformlarda görünürlüğünün artmasını "yükseltme" olarak nitelendirerek bunun engellenmesi amacıyla çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı. Böylece Barcelona'nın KKTC'deki futbol kampının ardından, Kıbrıs Türk üniversitelerinin uluslararası platformlarda "Kuzey Kıbrıs" adıyla yer alması da Rum tarafının müdahale girişimlerinin hedefinde bulunuyor.