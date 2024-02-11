Barış Manço ve Cem Karaca anma konseri düzenlendi

Türk Rock müzik tarihinin iki büyük ustası Barış Manço ve Cem Karaca, ölüm yıl dönümlerinde Kartal Belediyesi'nin düzenlediği konserle anıldı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de salonu dolduran dinleyicilerle birlikte sanatçıların eserlerine eşlik etti.
Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün şubat ayı anma programı kapsamında Soğanlık Kültür Merkezi'nde organize ettiği anma konserinde, Türk müzik tarihine isimlerini altın harflerle kazımış Barış Manço ve Cem Karaca'nın eserlerini sanatçılar Onur Barış Gülhane ve Burak Şen seslendirdi.
Anma konserine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Dilek Kars ve Olcay Özgön, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Kartallı vatandaşlar ve her iki efsane ismin hayranları katıldı.
Müzisyenler Bülent Güven, Alican Eren ve Cem Yalçınkaya'nın performansının da ayakta alkışlandığı konsere katılan Başkan Yüksel, sahneye çıkarak müzisyenlere çiçek takdim etti.
Sanatçılar ve orkestranın yanı sıra geceye davetli olan ve yıllarca Barış Manço'nun menajerliğini yapmış Melih Erdem'e ve Kurtalan Ekspres müzik grubunun menajerliğini yapmış Volkan Seviğ ve İzmanço Sosyal Medya Grubu temsilcisi Arzu Altınışık'a da buket takdim edildi.
Sahnede kısa bir konuşma yapan Yüksel, unutulmaz bir gece yaşadıklarını belirterek yıllar geçse de bazı değerlerin unutulmadığını ve nesilden nesile aktarıldığını söyledi. Merhum iki sanatçının eserlerinin ezbere söylendiğini ve salonda farklı yaş gruplarından insanlar olduğu belirten Yüksel, sanatın güzelliğinin de bu olduğu belirterek, "Bizi birleştiren ve Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de bahsettiği o hayat damarlarından biri olan sanatın gücünü bugün yaşamış olduk" dedi.
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