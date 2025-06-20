Bartın'da karne günü heyecanı

BARTIN - Bartın'da 2024-2025 Eğitim ve öğretim yılı düzenlenen karne töreni ile sona erdi. İl genelinde 30 bin 342 öğrenci ile 2 bin 500 öğretmen yaklaşık 2.5 ay sürecek tatile girdi.

Bartın'da Şehit Üsteğmen Aydın Aydoğmuş İlkokulu ve Necip Fazıl Kısakürek Ortaokullarının bahçesinde düzenlenen törende, öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Minik öğrenciler, halk oyunları ve zeybek gösterisi ile katılımcılardan alkış aldı.

Programa katılan Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve berbarendeki il protokolü sınıfları gezerek, öğrencilere karne, teşekkür ve takdir belgeleri ile kitap hediyelerini verdi.

Karnelerini alan öğrenciler ise büyük sevinç yaşadı. Öğrenciler, aldıkları karne ve başarı belgelerinin sevinçlerini, programa katılan protokol, öğretmen ve velileri ile paylaştı.

Protokol öğrencilerle sohbet ederek, tatilde, dinleme ve kitap okumaları gibi konularda tavsiyelerde bulundu.

30 bin öğrenci karne aldı

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, eğitim ve öğretim sezonunda 2 bin 500 öğretmenin görev aldığını kaydetti. Toplamda 30 bin 342 öğrencinin karne heyacanını yaşadığını belirten Arslan, "Oldukça yoğun bir eğitim ve öğretim sezonu ilimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Emeği geçen tüm öğretmen ve idarecilere teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizin tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini, dinlenerek, oynayarak, gezerek, Bolu bol kitap okuyarak, tekrar derslerine çalışarak geçirmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

Velilere sınav çağrısı

Hafta sonunda Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı oşacağını hatırlayarak, hazırlanan öğrencilere başarı diledi. Öğrencilerin gelwceğini etkileyecek olan sınav nedeniyle hafta sonunda tüm velilere sessiz olmaları için çağrıda buluanan Arslan, "Bu yıl liseden mezun olan öğrencilerimiz de YKS sınavına girecek. Yıl boyu yoğun bir tempoda çalıştılar, ter akıttılar. Bu sınav öğrencilerimizi hayatını, geleceğini etkileyecek . Cumartesi ve Pazar günleri sınav boyunca özellikle okul çevrelerinde yaşayanlar olmak üzere herkesten sessiz olmalalarını istiyoruz.