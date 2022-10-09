Bartın haberi! Bartın'a yeni baz istasyonları kuruluyor - Son Dakika
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Bartın haberi! Bartın'a yeni baz istasyonları kuruluyor

09.10.2022 13:28
Bartın haberi! Bartın'a yeni baz istasyonları kuruluyor

Gelen Bartın haberlerine göre AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç; "Bartın'ı her alanda geliştirmeye, insanımıza kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç; "Bartın'ı her alanda geliştirmeye, insanımıza kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Bartın'ın çekim gücünü yükseltiyoruz" dedi. Yılmaz Tunç Bartın'da 2021 yılında 45 olan çekim alanlarının sayısını 62'ye çıkardıklarını, 2022 yılı sonu itibariyle bu sayının 70'e yükseleceğini açıkladı.

Bartın'daki tüm çekim noktalarına 4.5G hizmetinin entegre edildiğini, 4.5G alanı bakımından Bartın'ın Türkiye'de sayılı iller arasına girdiğini ifade eden Tunç, "Bu sayede Bartınlı hemşerilerimize yüksek hız konforunu sağlamış olduk. 21 yıldır olduğu gibi hemşerilerimizin konforu için gece gündüz demeden çalışmalarımız devam edecek" dedi. AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, "Hizmetlerin kazandırılması dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile firma yetkililerine ve sahadaki emekçilerimize tüm hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi. - BARTIN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bartın haberi! Bartın'a yeni baz istasyonları kuruluyor - Son Dakika

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