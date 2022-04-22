Bartın Üniversitesi ailesi iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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Bartın Üniversitesi ailesi iftarda bir araya geldi

22.04.2022 16:44
Bartın Üniversitesi ailesi iftarda bir araya geldi

Bartın Üniversitesinin akademik ve idari insan kaynağı ile aileleri 'Geleneksel İftar Programı'nda bir araya geldi.

Bartın Üniversitesinin akademik ve idari insan kaynağı ile aileleri 'Geleneksel İftar Programı'nda bir araya geldi. Programa yerel ve ulusal medya temsilcileri de katılım sağladı.

Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen iftar programında üniversite personeli aileleriyle birlikte oruç açtı. Yerel ve ulusal medya temsilcilerinin yer aldığı programda konuşan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Aşkla, sevgiyle, dostlukla, teslimiyetle birlikte mücadelenin ve umudun en içten örneklerine şahit olduğumuz Ramazan ayının 20'inci gününde de sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Bartın Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen başarılı çalışmaların temelinde 'Birlikte Başarıyoruz' anlayışının olduğunu kaydeden Rektör Uzun, "Birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe yürüdüğümüz her güne ilk günkü heyecanla başlıyoruz. Bu noktada Bartın Üniversitesi ailesinin her bir ferdiyle gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Çünkü şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin kalkınması için gösterilen gayret her geçen gün artmakta ve çalışmalarımızla geleceğimize değer katmaktayız" şeklinde konuştu.

"Bartın Üniversitesi ailesi büyüyor"

Rektör Uzun, Bartın Üniversitesindeki gelişime dikkat çekerek "Bilimde, kültürde, sanatta ve sporda yeni başarılara imza atarak sürdürülebilir bir gelişim göstermekteyiz. Aynı zamanda sayısal anlamda da büyümeye devam ediyoruz. 5 yıl önce sizinle birlikte yaptığımız ilk iftarda 19 farklı ülkeden bileşenleri olan bir aile iken, şimdi Türkiye'nin 81 ilinden ve 69 farklı ülkeden büyük bir aile olmayı başardık. Büyümeye, çalışmaya, üretmeye ve ülkemizin hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Toplum adına görev yapan basın mensuplarının bir şehrin, bölgenin ve ülkenin gelişiminde önemli roller üstlendiğini de aktaran Rektör Uzun, "Bartın Üniversitesi olarak sadece iç paydaşlarımızla değil dış paydaşlarımızla da birlikte yürümeye ve birlikte başarmaya gayret gösteriyoruz. Yaptığımız her işte bulunduğumuz yerden başlayarak geleceğimize değer katmak için durmadan çalışıyoruz. Gurur duyacak bir gelişim gösterdiğimiz bu süreçte yeni hedefimiz ise bu başarılarımızı sürdürülebilir bir şekilde geleceğe aktarmaktadır. Bu düşüncelerle bizleri her zaman olduğu gibi bugün de yalnız bırakmayan, destekleriyle gelecek için daha da motive eden tüm basın çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BARTIN

Bartın Üniversitesi ailesi iftarda bir araya geldi
Bartın Üniversitesi ailesi iftarda bir araya geldi
Bartın Üniversitesi ailesi iftarda bir araya geldi

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Kaynak: İHA

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