BARÜ\'de YKS-2024 Sonuçları Açıklandı, Kontenjanlar Dolarken Başarı Puanları Yükseldi

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Bartın Üniversitesinde (BARÜ) YKS-2024 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kontenjanların yaklaşık yüzde 100'ü dolarken, üniversite yerleştirme başarı puanları ve sıralamaları da yükseldi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 'YKS-2024 Merkezi Yerleştirme Sonuçları' açıklandı. İlan edilen sonuçlarla birlikte Bartın Üniversitesinin (BARÜ) ön lisans kontenjanlarının yüzde 100'ü, lisans kontenjanlarının ise yüzde 95'i doldu. Böylece genel kontenjanlarda yüzde 97 doluluk oranına ulaşan BARÜ'de; Bartın Orman Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Bartın Meslek Yüksekokulu, Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Ulus Meslek Yüksekokulunda tüm kontenjanlar doldu.

BARÜ ailesine 3 bin 257 kişi daha katıldı

BARÜ'de bin 447 kişi ön lisans programlarına ve bin 810 kişi lisans programlarına yerleşme başarısı gösterdi. Bu sonuçlarla birlikte BARÜ ailesine, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü başvuruları, uluslararası öğrenci alımı ve özel yetenek sınavlarının ardından katılacaklar dışında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen 3 bin 184 kontenjan için okul birincileri ve 34 yaş üstü kadın öğrenciler dahil 3 bin 257 kişi katıldı.

58 lisansüstü program için başvurular devam ediyor

Batı Karadeniz Bölgesinden başlayarak ülkemizde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını yetiştirme noktasında büyük gayret gösterilen BARÜ'de Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne başvurular ise devam ediyor. 23 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek başvurularla yüksek lisans ve 10 doktora programına öğrenci alınacak.

67 ülkeden 3 bin 999 uluslararası öğrenci başvuru yaptı

Sürekli iyileştirme anlayışıyla hayata geçirilen uygulamalar sonucunda elde edilen başarılar, uluslararası öğrencilerin de BARÜ'ye olan ilgisini her geçen dönem daha yukarılara taşımaya devam ediyor. Türkiye'nin 81 ilinden olduğu gibi 65 farklı ülkeden de 1.580 uluslararası öğrencinin öğrenim gördüğü BARÜ'de, 2024-2025 Akademik Yılı için çıkılan çağrılarda şu ana kadar 67 farklı ülkeden 3 bin 999 uluslararası öğrenci başvuru yaptı.

"BARÜ ailesi yeni yol arkadaşlarıyla büyüyor"

BARÜ'yü tercih ederek programlara yerleşme başarısı gösteren öğrencileri ve ailelerini tebrik eden Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, "Gösterdiği gelişimle Türkiye'nin en hızlı büyüyen yükseköğretim kurumları arasında yer alan Bartın Üniversitesi, geleceği hedefleyen tüm öğrencilerimiz için iyi bir başlangıç olacaktır. Yaptıkları tercihlerle 'Bartın Üniversitesi ailesine' katılma başarısı gösteren tüm öğrencilerimize 'hoş geldiniz' demek istiyorum" dedi.

BARÜ'nün ulusal ve uluslararası alanda elde ettiği başarılar ve öğrenci merkezli eğitim anlayışıyla her geçen gün başarı çıtasını daha da yukarılara taşımayı başardığını da aktaran Uzun, "Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirme konusunda tüm paydaşlarımızla birlikte gayret gösteriyoruz. 'Üreten Üniversite' anlayışıyla tüm bileşenlerimizle birlikte önemli başarılar elde ediyoruz. Tüm çalışmalarımızın merkezine aldığımız öğrencilerimizle bulunduğumuz yerden başlayarak geleceğimize değer katmaya devam edeceğiz. Sürdürülebilir bir gelişim hedeflediğimiz bu yolculuğumuzda bizleri daima yüreklendiren başta YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar olmak üzere tüm YÖK Üyelerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - BARTIN