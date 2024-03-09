Başakşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Başakşehir'de Her İşte Bir Kadın Var" sloganıyla bir program düzenledi. Kadınlar Günü Özel Sergisi'nin açıldığı ve Başakşehir Belediyesi Kadınlar Korosu'nun konser verdiği programda farklı iş kollarında mesleğini başarıyla sürdüren 6 kadına da ödül takdim edildi.
Başakşehir Belediyesi, kadınların toplumdaki iş gücünü artırmak adına çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bu kapsamda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel anlamlı bir program düzenledi. Sanatın yeni merkezi Şehir Sanat'ta düzenlenen programda Kadınlar Günü Özel Sergisi görücüye çıktı. Birbirinden güzel eserler Başakşehirliler tarafından büyük beğeni topladı.
Farklı meslek gruplarında çalışmalarını başarıyla sürdüren 6 kadına ödül takdim edilen programda, Başakşehir Belediyesi Kadınlar Korosu da muhteşem bir konseri verdi. Başakşehirli kadınlar yoğun ilgi gösterdiği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Özel Programı'na Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, eşi Kübra Kartoğlu ile birlikte katıldı.
"Arkamda dimdik duran eşim var"
Kadınların iş gücünün her alanında görmek istediklerini belirten Başkan Kartoğlu, "Eli öpülesi annelerimiz, arkamızda dimdik duran eşlerimiz var. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın var. Benim de arkamda dimdik duran eşim var. Bu benim için de büyük bir güç. Kadınlarımızın dokunduğu her şey muhteşem oluyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Başakşehir Belediyesi, Kadınlar Günü'nde özel bir program düzenledi - Son Dakika
Oyunun geliştiricisi Eric Barone, Stardew Valley'in yeni büyük güncellemesinin ne zaman geleceğini açıkladı. Mart ayında yayınlanacak olan güncelleme, PC oyuncularına sekiz kişilik çoklu oyuncu desteği ve birçok yeni özellik sunacak.
AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Cumhur ittifakı olarak Erzincan'da belediyeyi, AK Parti olarak da İl Genel Meclis üyeliklerini ve ilçe belediyelerini kazanmak olduğunu söyledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Müşterek Meslek Komiteler ve Şubat Ayı Meclis Toplantısı'na katıldı. Hisarcıklıoğlu, BTSO'nun bir 'proje fabrikası' haline geldiğini ve Bursa'ya yakışan bir vizyonun ürünü olan projeleri takdir etti.
Büyükçekmece'de yaşayan 40 yıllık ziraat mühendisi Murat Karakoç, bağımsız belediye başkan adayı olduğu ilçesinde sıra dışı seçim çalışmasıyla dikkat çekiyor. Karakoç, kendi kullandığı saman yüklü traktör, su tankeri, kepçe ve minibüs ile seçim çalışması yapıyor.
ANKA HABER AJANSI 28 ŞUBAT ÇARŞAMBA GÜNDEMİ
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP'ye geçen İYİ Parti üyeleri için düzenlenen rozet takma törenine katıldı. Törende konuşan Günel, diğer İYİ Partili arkadaşlara kapılarının ve yüreklerinin açık olduğunu belirtti.
AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi kapsamında Aydınlıkevler Mahallesi'nde hemşehrileriyle buluştu. Aydın, halkın desteğini isteyerek projelerini hayata geçireceklerini belirtti.
RTÜK üyeleri Tuncay Keser ve İlhan Taşcı, TRT’yi, seçim döneminde iktidar partisi ile muhalefet partilerinin adayları hakkında tek taraflı yayın yaptığı gerekçesiyle Üst Kurul'a şikayet etti ve işlem yapılmasını istedi. Dilekçede; “40 günlük yayın kayıtları incelenerek, İktidar Partisi ve Ana Muhalefet Partisinin ekrana getirilme süreleri hesaplanmıştır. 40 günlük yayın karnesi hesaplamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin ekrana getirilme süresi 1945 dakika olarak kayda geçmişken; Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP’nin ekrana getirilme süresinin yalnızca 25 dakika olduğu görülmektedir” denildi.
31 Mart yerel seçimleri öncesi Diyarbakır'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kadın model Simurg Sarsılmaz, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahalle muhtarlığına aday oldu. 4 erkek adaya karşı yarışacak olan Sarsılmaz adaylığını X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Sizin düşünceleriniz neler ?