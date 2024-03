Başakşehir Belediyesi, Kadınlar Günü\'nde özel bir program düzenledi

Yerel

Başakşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Başakşehir'de Her İşte Bir Kadın Var" sloganıyla bir program düzenledi. Kadınlar Günü Özel Sergisi'nin açıldığı ve Başakşehir Belediyesi Kadınlar Korosu'nun konser verdiği programda farklı iş kollarında mesleğini başarıyla sürdüren 6 kadına da ödül takdim edildi.

Başakşehir Belediyesi, kadınların toplumdaki iş gücünü artırmak adına çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bu kapsamda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel anlamlı bir program düzenledi. Sanatın yeni merkezi Şehir Sanat'ta düzenlenen programda Kadınlar Günü Özel Sergisi görücüye çıktı. Birbirinden güzel eserler Başakşehirliler tarafından büyük beğeni topladı.

Farklı meslek gruplarında çalışmalarını başarıyla sürdüren 6 kadına ödül takdim edilen programda, Başakşehir Belediyesi Kadınlar Korosu da muhteşem bir konseri verdi. Başakşehirli kadınlar yoğun ilgi gösterdiği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Özel Programı'na Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, eşi Kübra Kartoğlu ile birlikte katıldı.

"Arkamda dimdik duran eşim var"

Kadınların iş gücünün her alanında görmek istediklerini belirten Başkan Kartoğlu, "Eli öpülesi annelerimiz, arkamızda dimdik duran eşlerimiz var. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın var. Benim de arkamda dimdik duran eşim var. Bu benim için de büyük bir güç. Kadınlarımızın dokunduğu her şey muhteşem oluyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL