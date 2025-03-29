Bakan Göktaş: Çatışmalar arasında sıkışıp kalmış çocukların sesini daha fazla duyurmalıyız - Son Dakika
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Politika

Bakan Göktaş: Çatışmalar arasında sıkışıp kalmış çocukların sesini daha fazla duyurmalıyız

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ''Bugün, Gazze başta olmak üzere çatışmalar arasında sıkışıp kalmış çocukların sesini daha fazla duyurmalıyız. Onların yaşam haklarını ve gelecek umutlarını korumak için daha güçlü ve kararlı bir dayanışma sergilemeliyiz'' açıklamasında bulundu.

29.03.2025 15:15
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Bakan Göktaş, Gurbangulı Berdimuhamedov Vakfı'nca Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen, 'Barış ve Güven Yılı: Çocukların Yararına Uluslararası İlişkilerin Geliştirilmesi Konferansı'na katıldı. Konuşmasına Türkiye için Türkmenistan'ın her daim özel ve ayrıcalıklı bir yeri olduğuna işaret ederek başlayan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

"GÜÇLÜ VE KARARLI ADIMLAR ATMAMIZ GEREKİYOR"

Bakan Göktaş, çocukların daha güvenli, barış içinde ve huzurlu bir dünyada yaşayabilmesi için iş birliklerini güçlendirmek için bir araya geldiklerini belirterek, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 'Barış ve Güven Yılı' olarak adlandırdığı bu yıl, bizlere ortak hedeflerimizi bir kez daha hatırlatıyor. Dünyada çocuklarımızın karşılaştığı tehditleri, zorlukları ve engelleri ortadan kaldırmak için güçlü ve kararlı adımlar atmamız gerektiğini gözler önüne seriyor" diye konuştu.

Bakan Göktaş: Çatışmalar arasında sıkışıp kalmış çocukların sesini daha fazla duyurmalıyız

"ÇATIŞMALAR MİLYONLARCA ÇOCUĞUN YAŞAMINI ETKİLİYOR"

İçinde bulunulan bu çağda çocukların küreselleşme ve dijitalleşmeden artan bireyselliğe ve yalnızlığa, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden savaşlar ve zorunlu göçlere kadar çok sayıda zorlukla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Göktaş, şöyle konuştu:

"Bugün ne yazık ki, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan çatışma, şiddet ve istikrarsızlık hâlâ milyonlarca çocuğun yaşamını etkiliyor. Bu krizlerin en savunmasız ve en masum mağdurları ise ne yazık ki çocuklarımızdır. Onların güvenliğini sağlamak, eğitim ve sağlık gibi temel haklarını garanti altına almak, sadece ahlaki bir sorumluluk değildir. Aynı zamanda geleceğimiz için stratejik bir yatırımdır. Çocuklarımıza daha iyi bir dünya bırakmak istiyorsak, çatışma ve kriz bölgelerindeki çocukların korunmasını sağlayan ortak mekanizmaları güçlendirmemiz gerekiyor. Bugün, Gazze başta olmak üzere çatışmalar arasında sıkışıp kalmış çocukların sesini daha fazla duyurmalıyız. Onların yaşam haklarını ve gelecek umutlarını korumak için daha güçlü ve kararlı bir dayanışma sergilemeliyiz. Bunun yanı sıra, eğitim fırsatlarının sürekliliğini sağlamalı ve çocukları her türlü şiddet, istismar ve ihmalden koruyan politikaları hayata geçirmeliyiz. Bu politikaların merkezinde ise aile yapısının güçlendirilmesi ve aile değerlerinin korunması hayati bir rol üstlenmektedir."

"2025 YILINI AİLE YILI İLAN ETTİK"

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle Türkiye'de 2025 yılını 'Aile Yılı' olarak ilan ettiklerini anımsatarak, "Amacımız toplumun yapı taşı olan aile kurumunun önemini yeniden hatırlatmak ve bu alanda güçlü bir farkındalık oluşturmaktır. Geleneklerimizden, kültürel değerlerimizden ve ortak bağlarımızdan güç alan aile yapısını ve değerlerini korumak, gelecek nesillere sağlıklı ve bilinçli bir toplum bırakmanın en önemli adımıdır" değerlendirmesinde bulundu. "Türkiye olarak, çocuklarımız için yürüttüğümüz sosyal politikaları, ülkemizin geleceğine yaptığımız en kıymetli yatırım olarak görüyoruz" diyen Göktaş, çocuklara yönelik tüm çalışmaları 'çocuğun üstün yararı' ilkesi doğrultusunda yürüttüklerini söyledi.

Bakan Göktaş: Çatışmalar arasında sıkışıp kalmış çocukların sesini daha fazla duyurmalıyız

Çocuklara sundukları çeşitli ve kapsamlı hizmetlerle onların sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda gelişimlerine destek olduklarını da aktaran Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Gönül Elçileri Projesi ile de binlerce çocuğun koruyucu ailelerin yanında himaye edildiğini belirtti.

Göktaş, "Bir çocuğa verilebilecek en güzel hediye, ailedir' inancıyla hayata geçirdiğimiz koruyucu aile modelimizle, çocuklarımıza sevgi dolu ve sıcak bir aile ortamı sunuyoruz. UNICEF'in umut vadeden proje olarak değerlendirdiği Gönül Elçileri Projemizi, 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya tanıttık ve bu konuda küresel düzeyde seferberlik çağrısında bulunduk. Koruyucu aile modelimiz, birçok ülkeye de ilham kaynağı oldu ve bu modelimizi kendi sistemlerinde uygulamaya başladılar" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUK HİZMETLERİNDE BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜM GERÇEKLEŞTİRDİK"

Çocuk hizmetlerinde büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini de vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Koğuş tipi bakım modelinden ev tipi bakım modeline geçerek, çocuklarımıza aile şefkati hissettirecek bir yaşam alanı sunuyoruz. Bu anlamda her çocuğun sağlıklı bir aile ortamında büyümelerini sağlayarak geleceklerini güvence altına almak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Elbette, çalışmalarımız bunlarla sınırlı değil; bu alanda hayata geçirdiğimiz daha birçok önemli proje ve faaliyetimiz bulunuyor. Uluslararası tecrübelerden de ilham alarak, çocuklarımızın parlak bir geleceğe adım atması için nice çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Düzenlenen bu konferansın, çocuklarımızın daha adil, huzurlu ve güvenli bir geleceğe sahip olması için önemli sonuçlar doğurmasını canı gönülden diliyorum."

Bakan Göktaş: Çatışmalar arasında sıkışıp kalmış çocukların sesini daha fazla duyurmalıyız
Bakan Göktaş: Çatışmalar arasında sıkışıp kalmış çocukların sesini daha fazla duyurmalıyız

Mahinur Özdemir Göktaş, Mahinur Özdemir Göktaş, Politika, Eğitim, Çocuk, Gazze, Kadın, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Göktaş: Çatışmalar arasında sıkışıp kalmış çocukların sesini daha fazla duyurmalıyız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • tarık birtane:
    Ne diyeyim, önce ülkemizdeki çocukları mı korusak nasil olur,BM raporuna göre en fazla uyuşturucu ele geçirilen ülke İran sonra malesef biziz... çocuklarımız sokaklarda zombi gibi dolasmakta ve ya bir suç işliyorlar ya da fuhuşa sürükleniyoruz.... kısacası yaşarken öluyorlar... lütfen onlar bizim evlatlarımız... 5 1 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    önce ülkenizdeki sorunları düzeltin yahu 5 1 Yanıtla
  • Mert Kartal:
    Turkiyedeki aç uyuyan çocukların vebali AKP ve Tek Adama.Verdiginiz maaşla bu Ülkede geçinmek imkansız.Allah'cc Sizden fitil fitil getirsin İnşallah.Acil Erken Seçim İstiyoruz. 4 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    olurmu çıkın ekrana kinayin siz severisniz 3 0 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Lan siz kimin bakanisiniz, hangi ülkenin, işiniz gücünüz arap milletlerin dertleri, bizim aç yatan ,üzerine giysi alamayan çocuklarımız ne olacak. Ya bi gidin defolun ülkenin başından kene gibi yapistiniz. Sizi en azından ülkenin yüzde 60 sevmiyor, Bi defa bu halinizle bu ülkeye yakismiyorsunuz. Şimdilik heryerdesiniz yakında inşallah en azından ülkenin hiçbir kurumunda olmayacaksınız. 2 0 Yanıtla
  • Oa343862!:
    ATATÜRK Turkiyesinde eyreti duruyorsunuz, hiç yakismiyorsunuz. 0 0 Yanıtla
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