Başakşehir Belediyesi BİKAM ile ekonomiye güç veriyor

Başakşehir Belediyesi, İstihdam ve Kariyere Yönlendirme Merkezi (BİKAM) aracılığıyla işverenler ile iş arayanları bir araya getirerek istihdama destek oluyor. BİKAM, son 18 ayda 665 kişinin iş gücüne katılmasını sağladı.

İşe ihtiyacı olan Başakşehirlilerin BİKAM'a yaptığı başvurular öncelikle kayıt altına alıyor, eğitim düzeyleri ve iş deneyimleri BİKAM veri tabanına işleniyor. "Doğru işe, doğru insan" anlayışından hareketle işverenlerin personel ihtiyaçları, başvuru şartlarını karşılayanların yönlendirilmesiyle karşılanıyor. BİKAM, işverenlerin ihtiyaç duydukları personele ulaşmasını kolaylaştırmanın yanında iş arayan ilçe sakinlerini iş ve AŞ sahibi olmalarına yardımcı oluyor.

İş gücüne katılım her yıl artıyor

2021'de 233 kişinin iş hayatına katılmasını sağlayan BİKAM, 2022 Haziran ayı sonu itibariyle, 432 kişinin istihdam edilmesini sağladı. 2022'in ilk altı ayında istihdam edilen personel sayısını, bir önceki yıla göre yüzde 85 artırdı. Son 18 ayda Başakşehir'den başvuru yapan bin 140 kişiden 665'i işe başlama sevinci yaşadı.

BİKAM'da yeni projeler hayata geçiyor

Başakşehir Belediyesi nitelikli iş gücü için BİKAM'da yeni projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Kişisel gelişime ve istihdama yönelik olmak üzere iki ana başlık altında 20 proje hazırlandı.

Esnaf Akademisi'nden Genç Esnaf Akademisi'ne, Mesleki Sertifikasyon Mektebi'nden Meslek Edindirme ve Geliştirme Akademisi'ne kadar 16 proje ile ilçe sakinlerimizin kişisel gelişime destek olmayı hedefleniyor. Başakşehir Belediyesi; Kariyer Mektebi ve İstihdam, Bugünkü Emeğim Yarınki Geleceğim, İkinci Şans Okulları, İstihdam ve Kariyer Fuarı projeleri ile istihdama katkı sunmayı planlıyor. - İSTANBUL