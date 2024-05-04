Başakşehir\'de 320 Genç TYT Deneme Sınavına Katıldı

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Başakşehir'de, üniversiteye hazırlanan 12. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan TYT deneme sınavında 320 genç ter döktü.

Başakşehir Belediyesi, ilçede yaşayan öğrencilerin eğitim hayatına katkıda bulunmaya devam ediyor. Hem ilçe genelinde hem de Başakşehir Akademi'de eğitim alan öğrencilerin, lise ve üniversiteye hazırlıkta seviyelerini tespit edebilmeleri için düzenli olarak deneme sınavları gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Fenertepe Kültür Yaşam Merkezi, Sezai Karakoç Gençlik Merkezi ve Şahintepe Kültür Yaşam Merkezi'nde üniversiteye hazırlanan 320 genç için Temel Yeterlilik Testi(TYT) deneme sınavı yapıldı.

Öğrenciler heyecanını yeniyor

Türkçe, matematik, sosyal bilimler ve fen bilimleri sorularından oluşan sınav 165 dakika sürdü. Başakşehir Akademi'de eğitim alan lise öğrencileri, deneme sınavlarından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Seviyelerini ölçme imkanı yakalayan Başakşehirli gençler, deneme sınavları sayesinde heyecanlarını yendiklerini belirtti. Öğrenciler, deneme sınavlardan ötürü Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na teşekkür etti. Sınav sonuçları, 6 Mayıs tarihinden itibaren öğrencilerin eğitim aldıkları Başakşehir Akademi merkezlerinden öğrenilebilecek. - İSTANBUL