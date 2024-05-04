Başakşehir'de 320 Genç TYT Deneme Sınavına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başakşehir'de 320 Genç TYT Deneme Sınavına Katıldı

Başakşehir\'de 320 Genç TYT Deneme Sınavına Katıldı

Başakşehir Belediyesi, üniversiteye hazırlanan 12. sınıf öğrencilerine yönelik TYT deneme sınavı düzenledi. Sınavda 320 genç ter döktü.

04.05.2024 12:07  Güncelleme: 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir'de, üniversiteye hazırlanan 12. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan TYT deneme sınavında 320 genç ter döktü.

Başakşehir Belediyesi, ilçede yaşayan öğrencilerin eğitim hayatına katkıda bulunmaya devam ediyor. Hem ilçe genelinde hem de Başakşehir Akademi'de eğitim alan öğrencilerin, lise ve üniversiteye hazırlıkta seviyelerini tespit edebilmeleri için düzenli olarak deneme sınavları gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Fenertepe Kültür Yaşam Merkezi, Sezai Karakoç Gençlik Merkezi ve Şahintepe Kültür Yaşam Merkezi'nde üniversiteye hazırlanan 320 genç için Temel Yeterlilik Testi(TYT) deneme sınavı yapıldı.

Öğrenciler heyecanını yeniyor

Türkçe, matematik, sosyal bilimler ve fen bilimleri sorularından oluşan sınav 165 dakika sürdü. Başakşehir Akademi'de eğitim alan lise öğrencileri, deneme sınavlarından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Seviyelerini ölçme imkanı yakalayan Başakşehirli gençler, deneme sınavları sayesinde heyecanlarını yendiklerini belirtti. Öğrenciler, deneme sınavlardan ötürü Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na teşekkür etti. Sınav sonuçları, 6 Mayıs tarihinden itibaren öğrencilerin eğitim aldıkları Başakşehir Akademi merkezlerinden öğrenilebilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, TYT, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başakşehir'de 320 Genç TYT Deneme Sınavına Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:39 İçişleri’nden tasarruf adımı Bakan Yerlikaya ile yardımcılarının araç ve koruma sayısı azaltıldı İçişleri'nden tasarruf adımı! Bakan Yerlikaya ile yardımcılarının araç ve koruma sayısı azaltıldı
12:21 Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti
10:43 Seferler başladı İstanbul-Sivas arası 7 saate düştü Seferler başladı! İstanbul-Sivas arası 7 saate düştü
10:09 Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları’na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları'na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş
02:21 Ata tecavüz eden PKK’lı iğrenç eylem için ahıra defalarca gitmiş İşte gün yüzüne çıkan detaylar Ata tecavüz eden PKK'lı iğrenç eylem için ahıra defalarca gitmiş! İşte gün yüzüne çıkan detaylar
12:10 Bir üst lige yükseldiklerini sanıp sahaya inen taraftarlar son dakika golüyle yıkıldı Bir üst lige yükseldiklerini sanıp sahaya inen taraftarlar son dakika golüyle yıkıldı
11:57 Arka Sokaklar’da Mesut rüzgarı Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım Arka Sokaklar'da Mesut rüzgarı! Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım
11:53 Suriye’nin kuzeyinde 7 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11:28 Sezona büyük umutlarla başlayan Şahane Hayatım dizisi final yapıyor Sezona büyük umutlarla başlayan Şahane Hayatım dizisi final yapıyor
11:20 Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı Herkes faturayı baba Koç’a kesiyor Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı! Herkes faturayı baba Koç'a kesiyor
11:11 Mahmut Tuncer estetik yaptırdı Sosyal medyada yapılan yorumlar efsane Mahmut Tuncer estetik yaptırdı! Sosyal medyada yapılan yorumlar efsane
10:36 Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi Gözler o iki ismi aradı Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi! Gözler o iki ismi aradı
10:12 Antalyaspor, Sergen Yalçın’ın yerine Alex de Souza ile anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın'ın yerine Alex de Souza ile anlaştı
10:04 Ekmek fiyatlarına zam yolda 15 lirayı bulabilir Ekmek fiyatlarına zam yolda! 15 lirayı bulabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 12:55:27. #1.11#
SON DAKİKA: Başakşehir'de 320 Genç TYT Deneme Sınavına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement