Başakşehir\'de Kar Yağışı Sürücülere Zorluk Çıkardı

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İstanbul Başakşehir'de araç sürücüleri beyaza bürünen yolda ilerlemekte zorluk çekti. Yer yer yollar kapanırken bir açta kaydı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatmaya başladı. Başakşehir Kayaşehir'de beyaza bürünen yolda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekmeye başladı. Bir araç da kayarken trafik yer yer durma noktasına geldi. - İSTANBUL