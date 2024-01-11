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Başakşehir'de LGS ve TYT Deneme Sınavları Yapıldı - Son Dakika
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Başakşehir'de LGS ve TYT Deneme Sınavları Yapıldı

Başakşehir Belediyesi ve Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) deneme sınavları Başakşehir'deki 8 ve 12. sınıf öğrencileri için gerçekleştirildi. LGS deneme sınavına 7 bin 467 öğrenci, TYT deneme sınavına ise 4 bin 636 öğrenci katıldı. Öğrenciler, deneme sınavlarından memnuniyet duyduklarını ifade ederek devamını talep etti.

Başakşehir\'de LGS ve TYT Deneme Sınavları Yapıldı
11.01.2024 - 12:24,
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Başakşehir'de 8 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik LGS ve TYT deneme sınavlarının ilki yapıldı. LGS deneme sınavında 7 bin 467, TYT deneme sınavında ise 4 bin 636 öğrenci ter döktü.

Başakşehir Belediyesi ve Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin her alanda kendilerini geliştirmeleri için çalışmalarına devam ediyor. Bugüne kadar sosyal ve kültürel alanda öğrencilere yönelik birçok etkinliğe imza atılırken, eğitim alanında da önemli çalışmalar yürütülüyor. Başakşehir Belediyesi tarafından 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin seviyelerini tespit edebilmeleri amacıyla Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) deneme sınavları yapıldı.

LGS deneme sınavına 7 bin 467 öğrenci katıldı

Her ay düzenlenecek deneme sınavlarının ilki yoğun katılımla gerçekleştirildi. LGS deneme sınavında Başakşehir 'deki 32 ortaokuldan 7 bin 467 öğrenci ter döktü. 8'inci sınıf öğrencileri, sınavda sözel alanda 50, sayısal alanda ise 40 soru yanıtladı.

TYT deneme sınavına 4 bin 636 öğrenci katıldı

Üniversiteye hazırlanan lise öğrencileri de TYT deneme sınavında ter döktü. 12'nci sınıf öğrencilerinin kazanım düzeylerinin ölçülmesinin hedeflendiği sınava ilçe genelindeki 23 liseden 4 bin 636 öğrenci katıldı. Türkçe, matematik, sosyal bilimler ve fen bilimleri sorularından oluşan sınav 165 dakika sürdü.

Öğrenciler deneme sınavından memnun

Başakşehirli ortaokul ve lise öğrencileri, deneme sınavlarından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Seviyelerini ölçme imkanı yakalayan Başakşehirli gençler, deneme sınavlarının devam etmesini talep etti. Öğrenciler, deneme sınavlardan ötürü Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na teşekkür etti. LGS deneme sınavının sonuçları 15 Ocak, TYT deneme sınavının sonuçları ise 17 Ocak tarihinden itibaren Başakşehirli mobil uygulamasından öğrenilebilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Başakşehir'de LGS ve TYT Deneme Sınavları Yapıldı - Son Dakika
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