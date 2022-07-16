Başakşehir'de ulaşım konfor ve hız kazanıyor

Başakşehir Belediyesi, Kayabaşı ile Güvercintepe mahallelerini birbirine bağlayan Gökdemir Caddesi'ndeki genişletme çalışmalarını tamamladı. İBB'nin yarım bıraktığı yollardan dolayı Gökdemir Caddesi'ni genişlettiklerini söyleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Ulaşımı konforlu hale getirerek hem yakıt, hem de zaman tasarrufu sağladık" dedi.

Başakşehir Belediyesi, ilçedeki ulaşımı çok daha rahat hale getirmek adına alternatif güzergahlar üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Şehir içi ulaşımda stratejik öneme sahip olan ve geçen yıl ilk kısmı kullanıma açılan Gökdemir Caddesi'ndeki ikinci etap çalışma tamamlandı. Yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, genişletme çalışmalarını planlanandan daha kısa sürede bitirdiklerini söyledi.

Hem zaman hem yakıt tasarrufu

Gökdemir Caddesi'nin şehir içi ulaşımda yeni bir dönem başlattığına dikkat çeken Başkan Kartoğlu, "İki mahallemizi birbirine bağlayan Gökdemir Caddesi'ni üç şeride çıkardık. İBB'nin tamamlamadığı yollardan dolayı Gökdemir Caddesi'nde genişletme çalışması yaptık. Seyahatlerimizde zaman ve yakıt tasarrufu sağladık. Sık kullandığımız güzergahların ise en başında yer aldı" diye konuştu. - İSTANBUL