Başakşehir İBB Akşemsettin Ortaokulu, Üç LGS Birincisi Çıkaran İlk Devlet Okulu Oldu - Son Dakika
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Başakşehir İBB Akşemsettin Ortaokulu, Üç LGS Birincisi Çıkaran İlk Devlet Okulu Oldu

Başakşehir İBB Akşemsettin Ortaokulu, Üç LGS Birincisi Çıkaran İlk Devlet Okulu Oldu

Başakşehir İBB Akşemsettin Ortaokulu, son 6 senedir üst üste Liselere Geçiş Sınavı (LGS) şampiyonları çıkarırken bu sene bir ilke imza atarak aynı anda üç LGS birincisi çıkarmayı başaran ilk devlet okulu oldu. 90 soruluk sınavın tüm sorularını doğru yanıtlayan Ecrin Kaptan, Mehmet Arif Yıldız ve Ebrar Nalbant 2024 yılının LGS birincileri oldu. Geçtiğimiz 5 yıl boyunca üst üste LGS şampiyonu çıkaran okulda bu yıl da gelenek bozulmadı. Ayrıca bu yıl ilk defa üç şampiyon birden çıkararak bir devlet okulunda aynı yıl üç LGS birincisi çıkarmayı başaran okul oldu. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin ve okul yönetiminin mutlulukları yüzlerinden okundu.

28.06.2024 12:50
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Başakşehir İBB Akşemsettin Ortaokulu, son 6 senedir üst üste Liselere Geçiş Sınavı (LGS) şampiyonları çıkarırken bu sene bir ilke imza atarak aynı anda üç LGS birincisi çıkarmayı başaran ilk devlet okulu oldu. 90 soruluk sınavın tüm sorularını doğru yanıtlayan Ecrin Kaptan, Mehmet Arif Yıldız ve Ebrar Nalbant 2024 yılının LGS birincileri oldu.

Başakşehir İBB Akşemsettin Ortaokulu, LGS'de liderliği elinde tutuyor. Geçtiğimiz 5 yıl boyunca üst üste LGS şampiyonu çıkaran okulda bu yıl da gelenek bozulmadı. Ayrıca bu yıl ilk defa üç şampiyon birden çıkararak bir devlet okulunda aynı yıl üç LGS birincisi çıkarmayı başaran okul oldu. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin ve okul yönetiminin mutlulukları yüzlerinden okundu.

"Çalışmalarımın karşılığını almak çok güzel bir his"

Bu süreçte çok fazla dışarıya çıkamadığını ifade eden LGS birincisi Ecrin Kaptan, "Çok mutluyum. Çalışmalarımın karşılığını almak çok güzel bir his. Genelde çok fazla dışarıya çıkamadım. Her okuldan gelişimde yemek yiyip, hemen dersin başına geçiyordum. Geç saatlere kadar ayakta durduğum da oldu. Ben aslında dört yanlış bekliyordum. Ama sonunda tam puan aldığımı gördüğümde çok mutlu oldum. İleride doktor olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Sürekli olarak konu tekrarları ve deneme çözümleriyle ilerledim"

Sınava hazırlanırken sürekli olarak konu tekrarı ve deneme çözümleriyle ilerlediğini belirten LGS birincisi Mehmet Arif Yıldız, "Çok güzel bir duygu. Sonuçların gelmesini beklerken biraz stresliydim. Bu sonucu bekliyordum ama yine de belki kaydırma yapmışımdır diye şüphe vardı. Sonuçlar açıklanınca rahatladım. Son üç senedir çalışıyordum. Sürekli olarak konu tekrarları ve deneme çözümleriyle ilerledim. Sınava girecek öğrencilere çok fazla test çözmelerini ve konu eksiği bırakmamalarını tavsiye ediyorum. Meslek olarak mühendislik düşünüyorum" dedi.

"Son haftalarda daha fazla ağırlık verdim"

Sınava gireceklere yapamadıkları sorular üzerinde durmalarını tavsiye eden LGS birincisi Ebrar Nalbant, "Heyecanlıydım. Biraz stres de vardı ama sonuçları öğrenince rahatladım. Sonucu bekliyordum. Kitapçığı kontrol etmiştim ve yanlışım yoktu. Sürekli olarak çalışıyordum ama son haftalarda daha fazla ağırlık verdim. Konu konu çalıştım. Çok uzun süre çalışmak yerine kısa aralıklarla çalışmayı tercih ettim. Sınava gireceklere özellikle yapamadıkları soruların üzerinde durmalarını tavsiye ediyorum. Şu an daha meslek seçmedim. Gelecekte karar verecek zamanım olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Öğrenci ve öğretmenlerimizle işbirliğine giderek, birbirimize inanarak yol aldık"

Bu başarının mimarlarının öğrenciler, öğretmenler ve veliler olduğunu dile getiren İBB Akşemsettin Ortaokulu Müdürü Mehmet Kızılay, "Geçen yıl İBB Akşemsettin Ortaokulu'na atandım. Şampiyon bir okula atandığımı biliyordum. Şampiyon bir takımı devralmanın zorluklarının farkındaydım. Öğrenci ve öğretmenlerimiz ile işbirliğine giderek, birbirimize inanarak yol aldık. Altı yıl boyunca süren bir başarının öyküsü bu. Beş yıldır sürekli şampiyon çıkarıyordu. Bu yıl da o zinciri kırmadan devam ettirmemiz gerekiyordu. Bu sene diğer yıllardan farklı olarak üç öğrencimiz Türkiye derecesi elde etti. Türkiye'de bir devlet okulunda ilk defa bir yılda üç tane LGS şampiyonu çıktı. Bir yıl boyunca çok yoğun bir çalışmanın içerisinde yer aldık. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize çok güvendik. Bu başarının mimarları onlardı. Çok mutlu ve gururluyum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başakşehir İBB Akşemsettin Ortaokulu, Üç LGS Birincisi Çıkaran İlk Devlet Okulu Oldu - Son Dakika

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