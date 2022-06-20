Başarılı öğrencilere anlamlı karne hediyesi - Son Dakika
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Başarılı öğrencilere anlamlı karne hediyesi

20.06.2022 17:25
Başarılı öğrencilere anlamlı karne hediyesi

Ordu'nun Ünye Belediyesi, eğitim ve kültür gezi programı dahilinde ilçe genelinde başarılı öğrencileri İstanbul ve Çanakkale gezisine gönderdi.

Ordu'nun Ünye Belediyesi, eğitim ve kültür gezi programı dahilinde ilçe genelinde başarılı öğrencileri İstanbul ve Çanakkale gezisine gönderdi.

Ünye Belediyesi ile Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen gezi programında ilçe genelinde başarılı öğrenciler için gezi programı düzenlendi. 42 öğrenci, öğretmenleri gözetiminde hem Çanakkale'yi hem de İstanbul'da tarihi mekanları ziyaret edecek.

Öğrencilerin, ilçeden uğurlanma programına katılan Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, "42 öğrencimizi görevli öğretmenlerimizle birlikte İstanbul ve Çanakkale programlarından oluşan bir geziye gönderiyoruz. Eğitim öğretim yılı boyunca başarı sergilemiş öğrencilerimizi kapsayan gezi programının organizasyonunda Belediye Başkanımız çok destek oldu. Öğrencilerimizin seyahat ve konaklama harcamaları belediyemiz tarafından karşılanacak. Bu vesile ile Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı 'ya teşekkür ediyorum" dedi.

Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kemal Mehel ise, öğrencilerin geçmişlerini öğrenmek adına bu anlamlı geziye destek verdiklerini ifade ederek, "İnşallah sağlıklı, sıhhatli bir şekilde gidip gelirler. Çanakkale'de o manevi ruhu yaşarlar ve dönüşlerinde de o ruhu etrafındakilere yansıtırlar. Bu tür organizasyonlarımız sürecek. Bundan sonra başarılı kız öğrencilerimiz için gezi programı düzenleyeceğiz. İnşallah Ünye'deki tüm öğrencilerimiz için geçmişi öğrenecek bir şekilde böyle organizasyon yapmak nasip olur" diye konuştu.

Öğrenciler daha sonra gezi otobüsüne binerek İstanbul ve Çanakkale'ye gitmek üzere ilçeden ayrıldı. - ORDU

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Kaynak: İHA

Çanakkale, İstanbul, Hisarcık, Ünye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başarılı öğrencilere anlamlı karne hediyesi - Son Dakika

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