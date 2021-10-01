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Başdenetçi Malkoç: "Umut ediyorum ki bundan sonra siyasetle uğraşanlar Oğuzhan Asiltürk'ün tecrübelerinden faydalanırlar" - Son Dakika

Başdenetçi Malkoç: "Umut ediyorum ki bundan sonra siyasetle uğraşanlar Oğuzhan Asiltürk'ün tecrübelerinden faydalanırlar"

01.10.2021 14:41
Başdenetçi Malkoç:

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatına ilişkin yaptığı açıklamada, "Umut ediyorum ki bundan sonra siyasetle uğraşanlar, devlet yönetiminde bulunanlar bu tür insanların tecrübelerinden faydalanırlar.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatına ilişkin yaptığı açıklamada, "Umut ediyorum ki bundan sonra siyasetle uğraşanlar, devlet yönetiminde bulunanlar bu tür insanların tecrübelerinden faydalanırlar. Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatı üzerine yaptığı açıklamada, 1995 ile 2011 yılları arasında Oğuzhan Asiltürk ile çok yakından çalıştığını belirterek, "Erbakan hocayla gece gündüz çalışmamız esnasında Oğuzhan Bey'in Erbakan hoca üzerinde etkin insan olduğunu bizzat gördüm. Çok önemli bir devlet adamı ve çok verimli bir siyaset insanıydı. Samimi bir Müslüman, ahlaklı, erdem sahibi, dürüst bir insandı" dedi.

"Umut ediyorum ki bundan sonra siyasetle uğraşanlar Oğuzhan Asiltürk'ün tecrübelerinden faydalanırlar"

Oğuzhan Asiltürk'ün çevresine siyasi olarak örnek olduğunu söyleyen Malkoç, "Oğuzhan Bey'in bir özelliği de Türkiye'yi davasını dert edinen, stratejik düşünen ve dolayısıyla olur olmaz yerlere konuşmayan ama konuştuğu zamanda yön veren bir insandı. Bakın Rahmetli Erbakan hoca ve etrafındakiler Türkiye'ye özellikle 1970'den sonra çok etki bıraktılar. Bugün başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletin çok farklı kademelerinde, yani bakanlar kurulundan tutun valilere, üniversitelerden tutun adliyelere varıncaya kadar şu anda Türkiye'de var olan, Türkiye'yi yöneten, yöneten kademesinde olan insanların önemli bir kısmı rahmetli Erbakan hocanın rahle-i tedrisinden geçmiş insanlardı. Erbakan hocaya da en çok etki yapan, hatta fikirlerinin oluşmasında çok stratejik katkıda bulunan katıksız, samimi, ahlak sahibi, düzgün bir Müslümandı Oğuzhan Bey. Umut ediyorum ki bundan sonra siyasetle uğraşanlar, devlet yönetiminde bulunanlar bu tür insanların tecrübelerinden faydalanırlar. Allah gani gani rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

"Erbakan hocanın 1969'da başlattığı siyasi hareketinin temel taşlarındandı"

Oğuzhan Asiltürk'ün Erbakan hocanın 1969'da başlattığı siyasi hareketinin temel taşlarından olduğunu vurgulayan Malkoç, "Dolayısıyla Erbakan hocanın yaşadığı sıkıntıları birebir yaşayan insandı. Özellikle de İçişleri Bakanlığı yaptığı sırada devletin bazı kurumlarının çalışmalarını yakından biliyordu. ve 1980 darbesinde de davranışları hem teskin ediciydi hem de umut vericiydi. Darbelerin Türkiye'ye ve demokrasiye ne kadar zarar verdiğini, Türkiye'nin düzenine, dirliğine ne kadar zarar verdiğini, Türkiye'deki insan haklarına, hak ve hürriyetlerine ve Müslümanlıkla ilgili konulara ne kadar zarar verdiğini bütün yakın çevresine anlatırdı. Ama bunu anlatırken bir kavgacı üslupla değil tavrı net, sözleri net ama akıl dolu bir üslupla anlatırdı" dedi.

"Oğuzhan Asiltürk, ahlakı düzgün, dürüst bir Müslümandı"

Oğuzhan Asiltürk'ün temel özelliğinin çok samimi, katıksız, ahlakı düzgün, dürüst bir Müslüman olması olduğunu dile getiren Malkoç, şu ifadeleri kaydetti:

"İkinci özelliği tutum ve davranışlarını belirlerken elbette İslami değerleri esas alırdı ama aklını iyi kullanırdı. Bakın her olayla ilgili koyduğu teşhiste Müslümanlığın etkisi kadar aklını kullanmanın önemi vardı. Üçüncüsü de ifade etiğim gibi çok stratejik bir insandı. Yani Türkiye'nin geleceğiyle ilgili olarak söylediği her söz sadece kendi yakın çevresinde veya mensubu olduğu siyasi camiada değil, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili yorum yapan, düşünen, çalışan her insana etki bırakırdı. Bu aynı zamanda da Oğuzhan Bey'in bir saygınlığını ortaya koyardı. Fazilet Partisi'nde, Saadet Partisi'nde beraber çalıştığımızda Oğuzhan Bey'e birçok arkadaşı itiraz ederdi. Hatta Oğuzhan Bey'le kavga ederdi. Ama bu kavga öyle bir saygı içerisinde olurdu ki Oğuzhan Bey'in fikirlerine karşı çıksa bile saygıda zerre kadar kusur etmezdi. Oğuzhan Bey ilişkileri çok düzgün tutardı, mantıklı, aklını iyi kullandığı için de itiraz ettiği konularda itirazını sonuna kadar sürdürüp muhatapları onun görüşlerine katılmasa bile saygıda kusur etmezdi. Sayın Cumhurbaşkanımız da en son zamandaki diyaloğu bunun en açık ve somut örneğidir. Allah rahmet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun, ailesine sabırlar diliyoruz." - ANKARA

Başdenetçi Malkoç: Umut ediyorum ki bundan sonra siyasetle uğraşanlar Oğuzhan Asiltürk'ün tecrübelerinden faydalanırlar

Oğuzhan Asiltürk, Türkiye, Umut, Sp, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başdenetçi Malkoç: 'Umut ediyorum ki bundan sonra siyasetle uğraşanlar Oğuzhan Asiltürk'ün tecrübelerinden faydalanırlar' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başdenetçi Malkoç: "Umut ediyorum ki bundan sonra siyasetle uğraşanlar Oğuzhan Asiltürk'ün tecrübelerinden faydalanırlar" - Son Dakika
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