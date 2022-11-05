Kuduz vakaları ile anılan ilçede belediye başkanı ilk kez konuştu! - Son Dakika
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Kuduz vakaları ile anılan ilçede belediye başkanı ilk kez konuştu!

05.11.2022 17:36

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi Göldüzü köyünde köpek tarafından ısırılan ve Ankara'da tedavi gördükten sonra taburcu olan 10 yaşındaki P.E., ailesine kavuştu. Olay hakkında açıklamalarda bulunan P.E'nin babası Mahkum Ergün, "Çocuğumun sağlık durumu iyi ama komşumun çocuğuna çok özlüyorum. Allah'tan şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. Yaşanan acı olayla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye başkanı ise "Aşılama ve kısırlaştırma çalışmaları başlattık." dedi.

Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü köyünde yaklaşık 10 gün önce sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan P.E. (10) ve M.E. (12) yaralanmıştı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesine sevk edilen ve tedavileri burada devam eden hastalardan P.E. bu gün sabah saatlerinde taburcu oldu. Uçakla Muş Havalimanı'na, oradan da karayolu ile ilçeye gelen P.E., yakınları tarafından karşılandı. Okula giderken köpek saldırısına uğradığını ifade eden P.E., "Beni Ankara'ya gönderdiler. Benim sağlık durumum iyi. Ancak çok üzgünüm arkadaşım M.E.'nin sağlık durumu iyi değil" dedi.

"KOMŞUMUN ÇOCUĞUNA ÜZÜLÜYORUM"

P.E.'nin babası Mahkum Ergün, "Benim çocuğum bir hafta önce köpek saldırısına uğradı. Önce Adilcevaz Onkoloji Hastanesine götürdüm orada Ankara'ya sevk ettiler. Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde tedavimiz bitikten sonra bu gün taburcu olduk. Çocuğumun sağlık durumu iyi ama komşumun çocuğuna üzülüyorum. Allah'tan şifalar diliyorum" dedi.

"ŞÜKÜR KAVUŞTUK"

P.E.'nin amcası Fatih Ergün, "Çok şükür yeğenime kavuştuk. Temennimiz odur ki komşumuzun çocuğu da yeğenim gibi sağlığına kavuşur inşallah. Bizim köyümüz büyük ve yüzlercesi öğrencisi var. Korkudan okuluna gidemiyorlar. Başı boş köpeklerin bir an önce toplatıp hayvan barınaklarına göndermelerini rica ediyoruz" dedi.

"ÇALIŞMALARI BAŞLATTIK"

Konuyla ilgili açıklama yapan Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, "Belediye olarak ilçemizdeki sahibiz başı boş köpeklerinin hem aşılama hem de kısırlaştırma yapıyorduk. Bu olaydan sonra yardım amaçlı olmak üzere Kaymakamımızın talebi üzerine köylerde de aşılama ve kısırlaştırma çalışmaları başlattık. Şuanda ilçemizde çok miktarda maalesef başı boş hayvan var. Tekrar personellerimizi seferber ettik" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Sami Göksu: Her iki kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizle inşallah çabuk zamanda sağlıklarını kavuşurlar bu konuda kamu kuruluşlarımız daha dikkatli olunur dileklerimizle Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Başıboş köpeklerinin ısırdığı çocuklardan biri taburcu oldu Başıboş köpeklerinin ısırdığı çocuklardan biri taburcu oldu Adilcevaz'da hayvanları aşılama çalışmaları devam ediyor Adilcevaz'da hayvanları aşılama çalışmaları devam ediyor

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Son Dakika Yerel Kuduz vakaları ile anılan ilçede belediye başkanı ilk kez konuştu! - Son Dakika

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