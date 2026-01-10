Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü\'nü kutlayan Büyükkılıç: "İyi ki varsınız"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen programa katıldı. Programda kentte görev yapan basın mensupları ile bir araya gelen Büyükkılıç, "Ülkemizi korumak, şehrimizi korumak, birbirimize sahip çıkmak, bir aile anlayışı içerisinde çalışmaları sürdürmek mecburiyetindeyiz. Bizim sesimizsiniz, şehrimizin sesisiniz. Gününüzü tebrik ediyorum, iyi ki varsınız diyorum" dedi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kokteyli düzenlendi. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen programa Başkan Büyükkılıç ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ve kentte görev yapan basın mensupları katıldı.

"Her birinizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum"

Programda basın mensuplarına hitap eden ve basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Her birinizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum. Sağlıklı, huzurlu daha nice yılları, bu günleri yaşamanızı temenni ediyorum" dedi.

"Bizim sesimizsiniz, şehrimizin sesisiniz"

Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı vererek, "Hakikaten bir huzur ortamı. Aidiyet duygusuyla sahiplenmemiz gereken, her türlü hizmeti ile herkesin takdir ettiği bir şehirden seslenmek, birlikte olmak, birlikte çalışmak bizler için de onur verici. Tabi ki çeşitlilik olacak, farklılık olacak. Bunları zenginlik olarak değerlendirerek önümüze bakıyoruz. Çünkü aynı şehirdeyiz, ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında, aynı ülkedeyiz. Ülkemizi korumak, şehrimizi korumak, birbirimize sahip çıkmak, bir aile anlayışı içerisinde çalışmaları sürdürmek mecburiyetindeyiz" diye konuştu.

Kayseri basınının şehri sesi olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Elbette bizim sesimizsiniz, şehrimizin sesisiniz. Yapılanları paylaşıyorsunuz, bizler de bu sayede vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Bunu çok önemsiyoruz. İnşallah daha güzel ortamlarda yine birlikte oluruz" dedi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin kadim medeniyetler şehri olduğuna işaret ederek, "Bu şehir zenginlikler şehri. Tarihiyle, kültürüyle, turizm odaklı çeşitliliğiyle, sanayideki, ticaretteki yeriyle. Daha fazlasına ihtiyaç var mı var? Var, bunu hep beraber yapacağız. Bu şehir anlatılmaz, yaşanır. Bizi seven, seçen, güvenen kardeşlerimize layık olma yönünde hep beraber el ele vermek suretiyle hizmet etmek mecburiyetindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Gününüzü tebrik ediyorum, iyi ki varsınız diyorum"

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nden gelen taleplerin yerine getirilmesi yönün de el birliğiyle gayret göstereceklerinin altını çizen Büyükkılıç, şunları söyledi:

"STK'larımızın, odalarımızın taleplerini her zaman önemsiyoruz. Hepimiz üzerimize ne düşüyorsa yapma adına irade gösteriyoruz. Tekrar bu gününüzü tebrik ediyorum, iyi ki varsınız diyorum. Bizleri burada misafir ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 2026'da daha verimli daha gayretli daha iyi niyetli bir şekilde ele vermek ve kenetlenmek suretiyle inşallah durmak yok, koşmaya devam diyoruz. Bu şehir bunu hak ediyor."

"Yaptığınız meslek bir sevda işi"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de her 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün Kayseri'de bir düğün günü gibi geçtiğini ifade ederek, "Bu sene basınla ilgili dolu dolu bir sene geçti. Yaptığınız meslek bir sevda işi, bir dert işi. Doğru haberi vermek, şehrin meselelerini dert edinmek, halkı bilgilendirmek, bu gerçekten başka bir şey. Bu bir emek. Zor günlerde, memleket meselelerinde doğru tarafta durmayı bilen ve haber olsun diye değil, memleketimize huzur gelsin diye çalışan gazetecilere sahip bir ilde görev yapıyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu duygularla Kayseri'deki gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum, gününüz kutlu olsun, daha nice yıllara" diye konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ise gazetecilerin özel gününü kutlayarak, "Tabi ki sizinle halka ulaşıyoruz, sizinle yaptığımız işleri vatandaşa gösterebiliyoruz. Kayseri'deki basına her zaman, bütün belediye başkanlarımız olsun, bizler olalım hep destek olmaya çalıştık, onlar bize destek olmaya çalıştı, bugüne kadar huzur içerisinde geldik. Kayseri'ye yakışır bir şekilde hareket ettiğinizi biliyoruz. Tekrar gününüzü kutluyorum" şeklinde konuştu.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da basının önemine dikkat çekerek basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ettiler.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ise basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ederek, "AK Parti Kayseri Milletvekilimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Melikgazi, Kocasinan ve Talas Belediye Başkanımızı burada görmekten son derece mutluyuz. Her zaman medyanın yanında olduklarına biz şahidiz" ifadelerinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, basın mensupları ile samimi sohbetler gerçekleştirerek genç basın çalışanlarına tavsiyelerde bulundu. - KAYSERİ