Başiskele Belediye Başkanı, 23 Nisan\'da Koltuğunu Öğrenciye Devretti

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu Mehmet Süha Uçar Bahçecik Körfez İlkokulu öğrencisi Abdullah Singil'e devretti.

Başkan Yasin Özlü, Mehmet Süha Uçar Bahçecik Körfez İlkokulu Müdürü Özgür Gündüz, öğretmen Ömer Bektaş, öğrenciler Abdullah Singil, Ece Topçu ve Şuranur Özer belediyede ağırladı.

Misafirleriyle bir süre sohbet eden Başkan Özlü, temsili olarak koltuğunu ilkokul öğrencisi Abdullah Singil'e devretti. Renkli ve keyifli anlara sahne olan görüşme sonrası misafirleri ile hatıra fotoğrafı çektiren Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, minik misafirlerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ederek, çocuklara mutlu, sağlıklı ve başarılı günler diledi. - KOCAELİ