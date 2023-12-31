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Başiskele Belediyesi, Mevlana'nın 750. vefat yıldönümünü kutladı - Son Dakika
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Başiskele Belediyesi, Mevlana'nın 750. vefat yıldönümünü kutladı

Başiskele Belediyesi, Hazreti Mevlana'nın 750. vefat yıldönümü dolayısıyla sema gösterisi ve tasavvuf gecesi düzenledi. Konya'dan gelen semazen grubunun sergilediği program, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, programda yaptığı konuşmada Hz. Mevlana'nın birleştirici mesajlarının tüm dünyaya ulaşmasını diledi.

Başiskele Belediyesi, Mevlana\'nın 750. vefat yıldönümünü kutladı
31.12.2023 - 13:42,  Güncelleme: 13:43
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Başiskele Belediyesi, Hazreti Mevlana'nın 750. vefat yıldönümü dolayısıyla sema gösterisi ve tasavvuf gecesi düzenlendi.

Bu yıl ulusal ve uluslararası törenlerde "Vuslat Vakti" temasıyla gerçekleştirilen anma programları Başiskele'ye de taşındı. Konya'dan gelen semazen grubunun sergilediği program, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sema gösterisi ve tasavvuf dinletisinin yapıldığı programa Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve yönetimi, meclis üyeleri, Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Anma programında güftesi Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri'nin kendisine ait olan eseri "Acem Aşiran Mevlevi Ayin-i Şerifi" gerçekleştirildi. Işık ve görsel sunumla yapılan sema gösterisi, katılımcılar tarafından büyük bir ilgi ve tefekkürle izlendi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü program sonunda yaptığı konuşmada, "Buradan inşallah Hz. Mevlana'nın birleştirici mesajlarını tüm dünyaya hep birlikte vermiş olduk. Bu mesajlarımızın zulüm gören Müslüman coğrafyalarımızdaki kardeşlerimize, özellikle Gazze'ye ve tüm dünyaya ulaşmasını diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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