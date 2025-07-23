Başiskele\'de Altyapı ve Proje Çalışmaları İncelendi

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçede sürdürülen altyapı, üstyapı ve yeni proje çalışmalarını sahada inceledi.

Kent genelinde yaşam kalitesini artırmak ve ulaşımı rahatlatmak amacıyla yürütülen projeler kapsamında Başiskele Kavşağı, Yeniköy Termal Tesisi, yeni imar yolları ve sosyal donatı alanlarındaki çalışmaları takip eden Özlü'ye, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı da eşlik etti.

Başiskele Kavşağı ve Termal Tesis projelerinde sona yaklaşıldı

Başkan Özlü, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Başiskele Kavşağı ve alternatif yol güzergahlarında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. İlçedeki trafik akışını önemli ölçüde rahatlatması beklenen projeye ilişkin teknik ekipten bilgi aldı.

Heyet, daha sonra sağlık turizmine katkı sunması hedeflenen ve yapımında sona yaklaşılan Başiskele Yeniköy Termal Tesisi'nde incelemelerde bulundu. Tesisin tamamlanmasıyla birlikte şifa arayanların yeni adresi olması ve ilçe ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.

Yeni bağlantı yolları D-130 trafiğini rahatlatacak

Başiskele Millet Bahçesi içerisinden geçen ve D-130 Karayolu'na alternatif güzergah oluşturacak yeni bağlantı yolunu da inceleyen heyet, altyapısı tamamlanan yolda süren üstyapı çalışmalarını yerinde takip etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, Hürriyet ile Mahmut Çavuş Caddeleri arasında 1,3 kilometrelik yeni imar yolunun inşası sürüyor. Yolun tamamlanmasıyla birlikte D-130 üzerindeki trafik yoğunluğunun önemli ölçüde azalması hedefleniyor.

Çocuklara yönelik sosyal projelerde çalışmalar sürüyor

Başiskele'de yapımı devam eden Çocuk Kütüphanesi, Oyuncak Müzesi ve Etüt Merkezi'ndeki çalışmaları da yerinde inceleyen Başkan Özlü, projeyle çocuklara hem eğitim hem de kültürel anlamda katkı sunulacağını belirtti. Projenin, geleceğin nesilleri için önemli bir kazanım olacağı ifade edildi.

Başkan Özlü'den Büyükşehir'e teşekkür

Başiskele'de yürütülen tüm projelerde koordinasyon içinde hareket ettiklerini belirten Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçeye kazandırılan yatırımlar dolayısıyla Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a ve ekibine teşekkür etti. - KOCAELİ