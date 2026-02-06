Ala Mekan'da bayrak sevgisi - Son Dakika
Ala Mekan'da bayrak sevgisi

Ala Mekan\'da bayrak sevgisi
06.02.2026 11:55  Güncelleme: 11:57
Başiskele Belediyesi'nin Ala Mekan merkezinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği 'Bayrak Sevgisi' temasıyla ikinci yarıyıl atölye çalışmaları başladı. Öğrenciler çeşitli alanlarda eğitim alarak milli değerlerle donatılıyor.

Başiskele Belediyesinin merkezlerinden Ala Mekan'da, ikinci yarıyıl atölye çalışmaları "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı.

Milli Eğitim Bakanlığının 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi için belirlediği "Bayrak Sevgisi" teması, belediyeye bağlı gençlik merkezlerindeki eğitimlere de yansıdı. Yeniköy Merkez Mahallesi'nde hizmet veren Ala Mekan'da düzenlenen "Etkili ve Hızlı Okuma", "Dikkat Geliştirme ve Zeka Oyunları", "Resim" ve "İngilizce" atölyelerinde öğrenciler, dönemin ilk dersini bayrak sevgisi üzerine işledi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün gençlik vizyonu doğrultusunda Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, öğrencilere talepleri doğrultusunda çeşitli alanlarda kurs imkanı sunuluyor.

Öğrencilerin kaliteli zaman geçirmesini hedefleyen atölye çalışmalarında, güncel konular ve milli değerler de müfredata entegre ediliyor. Bu sayede gençlerin hem sosyalleşmesi hem de milli şuurla yetişmesi hedefleniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Yerel Haberler, Başiskele, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ala Mekan'da bayrak sevgisi - Son Dakika

SON DAKİKA: Ala Mekan'da bayrak sevgisi - Son Dakika
