Başiskele'de Gençler Kar Tatilinde Kitaphane'yi Tercih Etti - Son Dakika
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Başiskele'de Gençler Kar Tatilinde Kitaphane'yi Tercih Etti

Başiskele\'de Gençler Kar Tatilinde Kitaphane\'yi Tercih Etti

Başiskele Belediyesi, kar tatiline rağmen öğrencilerin Kitaphane'yi doldurarak ders çalışmalarını sağladı. Belediye Başkanı Yasin Özlü, gençlerle bir araya gelerek eğitim ve gençliğe verdikleri önemi vurguladı.

22.02.2025 12:30  Güncelleme: 12:32
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Başiskele'de gençler, kar tatiline rağmen Kitaphane'yi doldurarak ders çalıştı.

Başiskele'de vakitlerini kaliteli ve verimli geçirmek isteyenlerin öğrencilerin en önemli adresi olan Kitaphane, kar tatilinde de kitapseverler ile doldu. Eğitime ve gençlere büyük değer veren Belediye Başkanı Yasin Özlü de Kitaphane'yi ziyaret ederek gençlerle hasbihal etti. Sıcak ve samimi ortamda gerçekleşen ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Özlü, "Görüyorum ki Kitaphane'miz sadece kitapların değil, umutların da yeşerdiği bir yer oldu. Biliyorum ki bir gün, bir doktorun teşhisinde, bir mühendislik harikasının temelinde, belki de bir şehrin yönetiminde bu anların bir izi olacak. Ben de onların hikayelerinde küçük bir satır olarak kalacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu.

Kitaphane ziyaretinden sonra Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'ne geçerek buradaki genç kardeşleriyle de samimi bir sohbet gerçekleştiren Başkan Mehmet Yasin Özlü, ilçeye kazandırılan modern kütüphaneler, gençlik merkezleriyle çocukların ve gençlerin daha verimli ve kaliteli zaman geçirebilecekleri alanlar oluşturduklarını vurguladı. Özlü, Genc-i Ala Gençlik Modeli ile gelecek neslin ihyası ve inşası için büyük bir fedakarlıkla, durmadan ve yorulmadan çalışacaklarını ifade etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başiskele'de Gençler Kar Tatilinde Kitaphane'yi Tercih Etti - Son Dakika

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