Başiskele'de karla mücadele sürüyor - Son Dakika
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Başiskele'de karla mücadele sürüyor

11.03.2022 11:35
Başiskele'de karla mücadele sürüyor

Başiskele Belediyesi, ilçe genelinde etkili olan kar yağışına karşı yol açma ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirerek ulaşımın aksamasını önlüyor.

Başiskele Belediyesi, ilçe genelinde etkili olan kar yağışına karşı yol açma ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirerek ulaşımın aksamasını önlüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında hazırlıklarını tamamlayan Başiskele Belediyesi karla mücadele ekipleri, dün akşam bastıran yoğun kar yağışı sonrası kentin yüksek kesimleri başta olmak üzere ilçe genelinde yaşanabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmak için gece mesaisi yaptı. Ana arterleri kepçe ve greyderler yardımıyla kar birikintilerinden temizleyen ekipler, ayrıca yollarda yaşanabilecek buzlanmanın önüne geçebilmek için tuzlama çalışmaları da yaptı. Bugün ve yarın da etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışına karşı görev başında olacak ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için özellikle ilçe genelinin yüksek kesimlerinde yollarda biriken kar birikintilerini temizleyecek ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları gerçekleştirecek. - KOCAELİ

Başiskele'de karla mücadele sürüyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Başiskele, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başiskele'de karla mücadele sürüyor - Son Dakika


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