Motor sporları ve güvenli sürüş masaya yatırıldı

Türk Chopper Motosiklet Kulübü Kocaeli Şubesi heyeti, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ile yaptığı görüşmede, güvenli sürüş bilincinin artırılması ve motor sporlarının gelişimi konularını ele aldı.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Türk Chopper Motosiklet Kulübü Kocaeli Şubesi Başkanı Selahattin Ender ve yönetimini ağırladı. Belediye binasında gerçekleşen ziyarette, motor sporlarının bölgedeki gelişimi, güvenli sürüş bilincinin yaygınlaştırılması ve Başiskele Motor Sporları Gelişim Merkezi'nin gerçekleştireceği projeler masaya yatırıldı. Türk Chopper Motosiklet Kulübü Kocaeli Şubesi Başkanı Selahattin Ender ve beraberindeki heyet, Başiskele'de motor sporlarına yönelik kurulan altyapı ve kendilerine sağlanan vizyoner desteklerden ötürü memnuniyetlerini dile getirdi. Kulüp yönetimi, ilçenin bu tür yatırımlarla motor sporları tutkunları için önemli merkez haline geldiğini vurgulayarak Başkan Özlü'ye teşekkürlerini sundu. - KOCAELİ