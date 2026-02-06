Başiskele\'de Ramazan öncesi gıda denetimleri sıkılaştırıldı

Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde fırın ve unlu mamul üretimi yapan işletmelere yönelik denetimlerini artırdı.

Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün talimatıyla halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla ilçe genelinde kapsamlı çalışma başlatıldı. Ekipler; fırınlar, pastaneler, bakkallar ve tatlı imalathanelerinde gerçekleştirdikleri kontrollerde, özellikle gramaj, fiyat tarifesi ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını inceledi.

Denetimlerde işletmelerin ruhsat ve hijyen belgelerinin yanı sıra üretim alanlarının temizliği de detaylı şekilde ele alındı. Un depoları, hamur hazırlama bölümleri, dinlendirme odaları ve personel soyunma alanlarını kontrol eden ekipler, havalandırma sistemleri, ilk yardım dolapları ve yangın tüplerini de denetledi.

Kurallara uygun faaliyet gösteren esnafa teşekkür eden ekipler, eksikliği bulunan işletmeleri ise uyardı. Denetimlerin Ramazan ayı boyunca aralıksız sürdürüleceği bildirildi. - KOCAELİ