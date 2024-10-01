Başiskele'de Yuvacık Kültür Merkezi'nin Otopark Sorunu Çözüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başiskele'de Yuvacık Kültür Merkezi'nin Otopark Sorunu Çözüldü

Başiskele\'de Yuvacık Kültür Merkezi\'nin Otopark Sorunu Çözüldü

Başiskele'de Yuvacık Kültür Merkezi'nin otoparkı, belediyenin hızlı çalışmalarıyla tamamlanarak hizmete açıldı. Artık 200 araçlık otopark, misafirlerin kullanımına sunuldu.

01.10.2024 16:24  Güncelleme: 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başiskele'nin yeni cazibe merkezi olarak birçok düğün, nikah ve etkinliklere ev sahipliği yapmaya başlayan Yuvacık Kültür Merkezi'nin otoparkında işlem tamamlandı.

Fatih Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde inşa edilen ve birçok nikah, düğün ve cemiyetlere ev sahipliği yapmaya başlayan Yuvacık Kültür Merkezi'ndeki otopark sorunu Başiskele Belediyesi'nin çalışmalarıyla çözüme kavuştu. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün talimatıyla harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü, Yuvacık Kültür Merkezi yanındaki 1200 metrekarelik arsanın altyapısını, zemin iyileştirmesini, dolgu ve tesviye işlemlerini kısa sürede tamamlayarak asfalta hazırladı. Belediye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla asfalt çalışmaları da hızlıca bitirilen otoparkın çizgileri de çekildi. Davetli misafirlerin güvenle ve rahatça araçlarını park edecekleri 200 araçlık otopark bugünden itibaren hizmet vermeye başladı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Başiskele, 3-sayfa, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başiskele'de Yuvacık Kültür Merkezi'nin Otopark Sorunu Çözüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:58 İsrail’i vuran İran’dan bir açıklama daha: Daha yıkıcısı olacak İsrail'i vuran İran'dan bir açıklama daha: Daha yıkıcısı olacak
19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:55 Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 21:18:22. #1.12#
SON DAKİKA: Başiskele'de Yuvacık Kültür Merkezi'nin Otopark Sorunu Çözüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement