Başiskele Kadın El Emeği Festivali 9-10 Ağustos\'ta

Başiskele'de düzenlenen 5. Kadın El Emeği Festivali, 9-10 Ağustos tarihlerinde sahilde vatandaşları el emeği ürünlerle, renkli stantlarla ve festival coşkusuyla buluşturacak.

"Haydi Başiskele Sahile-2025" etkinlikleriyle yaz akşamlarını dolu dolu geçiren vatandaşlar önümüzdeki hafta sonunu da festival havasında geçirecek. Başiskele'de kadınlara ve onların el emeklerine büyük değer veren Başiskele Belediyesi, kentin çalışkan ve üretken kadınlarına gelir desteği sağlamak amacıyla bu yıl 5'incisini düzenleyeceği Başiskele Kadın El Emeği Festivali'ne hazırlanıyor. Başiskele Belediyesi, Başiskele Halk Eğitim Merkezi ve Symbol AVM iş birliğiyle sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen ve Başiskele'de ikamet eden birbirinden yetenekli kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin satışa sunulduğu Başiskele Kadın El Emeği Mağazası (BAŞKEM) ürünleri, Başiskele Kadın El Emeği Festivali'nde de görücüye çıkacak.

2 gün sürecek

Başiskele Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde yapılacak olan Başiskele Kadın El Emeği Festivali, 9 Ağustos Cumartesi günü başlayacak. Başiskele Sahili Kaykay Pisti yanındaki etkinlik alanında 2 gün boyunca devam edecek etkinlik, bu yıl da festival havasında renkli ve eğlenceli anlara sahne olacak. Çeşit çeşit, binlerce el emeği göz nuru ürünlerin sergilenip satışa sunulacağı etkinlikte standlar saat 18.00'de başlayacak, açılış programı ise 21.00'de yapılacak. Pazar günü geç saatlere kadar devam edecek Başiskele 5. Geleneksel Kadın El Emeği Günleri'ne geçen yıllarda olduğu gibi Başiskeleliler kadar çevre ilçelerden gelen vatandaşların da yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

"Haydi Başiskele Sahile-2025" etkinlikleri ağustos ayının sonuna kadar devam edecek. Başiskele Kadın El Emeği Festivali'nin ardından 15 Ağustos Cuma günü Açık Hava Sineması Animasyon Filmi gösterimi, 23 Ağustos Cumartesi günü Çocuk Etkinliği ve 29 Ağustos Cuma günü Çocuk Şenliği yapılacak. Başiskele'de ağustos ayının final etkinliği ise 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle 30 Ağustos Cumartesi günü Gençlik Festivali olacak. - KOCAELİ