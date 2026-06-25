Genç-i Âlâ Satranç Takımı Türkiye finallerine katılacak

Başiskele Belediyesi Genç-i Ala Satranç Takımı, 2025-2026 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası Kocaeli İl-Yöre Yarışmaları'nda şampiyon olarak Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Genç-i Ala Satranç Takımı, Kocaeli İl-Yöre Yarışmaları'nda birinci oldu. Takım kaptanlığını Fahri Karakurt'un yaptığı ekip, aldığı sonuçla 9-16 Ağustos 2026 tarihleri arasında Denizli'de düzenlenecek Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası Final Yarışmaları'nda Kocaeli'yi temsil edecek. - KOCAELİ