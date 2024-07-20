Başiskele Termal Tesis Projesi Kocaeli'nin Sağlık Turizmine Katkı Sağlayacak - Son Dakika
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Başiskele Termal Tesis Projesi Kocaeli'nin Sağlık Turizmine Katkı Sağlayacak

Başiskele Termal Tesis Projesi Kocaeli\'nin Sağlık Turizmine Katkı Sağlayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele ilçesindeki termal tesis projesinde çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Proje tamamlandığında Başiskele'nin yıldızı olacak tesiste termal havuzlar, hamam, sauna gibi birçok imkan yer alacak. Ayrıca tesis, bölgenin turistik çekiciliğini de artıracak.

20.07.2024 11:15  Güncelleme: 11:16
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Kocaeli'nin sağlık turizmine önemli katkı sağlayacak ve bölgenin turistik çekiciliğini artıracak olan Başiskele Termal Tesis projesinde çalışmalar son sürat devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kenti sağlık turizminde ön plana çıkartacak termal tesis projesinde çalışmalara devam ediyor. Başiskele ilçesinde 930 metre derinlikten 57 derece sıcaklıkta çıkan ve birçok hastalığa şifa kaynağı olması öngörülen termal suyun kullanılacağı tesiste imalatlar sürüyor. Tamamlandığında Başiskele'nin yıldızı, Kocaeli'nin de sağlık turizmi açısından önemli merkezi olacak tesiste şuan çatı çelik imalatları devam ediyor. Başiskele Termal Tesis Yapım işi kapsamında bina içerisinde seramik, mermer ve sıva imalatları da hızlı şekilde ilerliyor. Cephe kısmında profil ve sıva imalatları yüklenici firma tarafından yerine getiriliyor. Estetik ve geleneksel mimariyle tasarlanan tesiste termal havuzlar, hamam, sauna, aile banyoları, dinlenme alanları, eğlence ve etkinlik alanları yer alacak. Kocaeli'nin sağlık turizmine önemli katkı sağlayacak olan tesis aynı zamanda bölgenin turistik çekiciliğini de artıracak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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