Başiskele'ye İlk Kadınlar İçin Gün Evi Kazandırılıyor - Son Dakika
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Başiskele'ye İlk Kadınlar İçin Gün Evi Kazandırılıyor

Başiskele\'ye İlk Kadınlar İçin Gün Evi Kazandırılıyor

Başiskele Belediyesi, Kocaeli'de ilk kadınlar gün evini inşa ediyor. 100 metrekare alana sahip olacak gün evi, kadınların bir araya geleceği ferah bir ortam sağlayacak. Proje kapsamında ayrıca Kadın El Emeği Mağazası da yer alacak.

11.03.2025 10:24  Güncelleme: 10:27
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Başiskele'ye kadınlar için gün evi kazandırılıyor. Kocaeli'de ilk olma özelliği taşıyan gün evi, 100 metrekare toplam alandan oluşacak.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün de kısa bir süre önce müjdesini verdiği Başiskele Kadın El Emeği Mağazası ve Gün Evi Projesi'nin yapımına Körfez Mahallesi Mahmut Çavuş Caddesi üzerinde başlandı.

Alışveriş merkezindeki BAŞKEM Mağazası'nın ikinci şubesi olacak yeni Kadın El Emeği Mağazası, özellikle ilçe sakini kadınların daha geniş ve ferah bir ortamda bir araya gelebileceği gün evi ile birlikte hizmet verecek

Kocaeli'de ilk olma özelliği taşıyan gün evi, 100 metrekare toplam alandan oluşacak ve içerisinde mutfak, mescit ve tuvaletler yer alacak. Projenin mağaza kısmı ise 120 metrekare alandan oluşacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

kocaeli, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başiskele'ye İlk Kadınlar İçin Gün Evi Kazandırılıyor - Son Dakika

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