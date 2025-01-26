Başkale'de Miraç Kandili Coşkusu - Son Dakika
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Yerel

Başkale'de Miraç Kandili Coşkusu

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Başkale'de Miraç Kandili, camilerde dualar ve Kur'an tilaveti ile coşkuyla kutlandı.

26.01.2025 20:30
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Miraç Kandili Başkale'de dualarla idrak edildi

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde Miraç Kandili dolayısıyla camiler dolup taştı. Müftü İbrahim Demir'in sohbetiyle gerçekleştirilen programda, Kur'an tilaveti ve dualarla gecenin önemi vurgulandı.

Recep ayının 27. gecesi olarak bilinen Miraç Kandili dolayısıyla Van'ın Başkale ilçesindeki Merkez Büyük Camii'nde kandil programı düzenlendi. Vatandaşların camilere akın ettiği gece, ibadet ve dualarla idrak edildi.

Recep ayının 27. gecesi idrak edilen, Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili dualarla idrak edildi. Başkale Müftülüğü koordinesinde Merkez Büyük Camii'nde gerçekleştirilen kandil özel programında, Başkale İlçe Müftüsü İbrahim Demir'in sohbetiyle Miraç gecesinin öneminden bahsedildi.

Kur'an Kerim tilaveti, mevlid, ilahiler ve duaların yapıldığı programda, gecede vatandaşlar ellerini semaya açarak bol bol dua etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkale'de Miraç Kandili Coşkusu - Son Dakika

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