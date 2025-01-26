Başkale'de Miraç Kandili Coşkusu

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Miraç Kandili Başkale'de dualarla idrak edildi

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde Miraç Kandili dolayısıyla camiler dolup taştı. Müftü İbrahim Demir'in sohbetiyle gerçekleştirilen programda, Kur'an tilaveti ve dualarla gecenin önemi vurgulandı.

Recep ayının 27. gecesi olarak bilinen Miraç Kandili dolayısıyla Van'ın Başkale ilçesindeki Merkez Büyük Camii'nde kandil programı düzenlendi. Vatandaşların camilere akın ettiği gece, ibadet ve dualarla idrak edildi.

Recep ayının 27. gecesi idrak edilen, Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili dualarla idrak edildi. Başkale Müftülüğü koordinesinde Merkez Büyük Camii'nde gerçekleştirilen kandil özel programında, Başkale İlçe Müftüsü İbrahim Demir'in sohbetiyle Miraç gecesinin öneminden bahsedildi.

Kur'an Kerim tilaveti, mevlid, ilahiler ve duaların yapıldığı programda, gecede vatandaşlar ellerini semaya açarak bol bol dua etti.