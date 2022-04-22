Başkan Akay'a saldırı protesto edildi - Son Dakika

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, iftarda uğradığı saldırıyla ilgili olarak, "Halkın olanı halka eşit ve adil bir şekilde paylaştırma, ulaştırma çabamızı, içine sindiremeyen, gecesini gündüzüne katan çalışanlarımızın hizmetlerini kabul edemeyen zihniyetin ve özellikle kamu mallarını gasp etmek isteyenlerin ete kemiğe bürünmüş halinin son çırpınışlarıdır" dedi.

Başkan Akay'ın Dağlıoğlu Mahallesinde katıldığı bir iftar programında yumurtalı saldırıya uğramasının ardından Seyhan Belediyesi önünde basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasına katılanlar Başkan Akay'a alkışlarla destek verip, "Başkana uzanan eller kırılsın" şeklinde sloganlar atarak saldırıyı protesto etti.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, burada yaptığı açıklamada, "Dünkü yaşadığımız olay şahsıma yapılmış bir olay değildir. Olay, toplumsal yozlaşmanın, kaba ve tacizkar bir kuvvetten çözüm bekleyen yapının, dışa yansımasıdır. Halkın olanı halka eşit ve adil bir şekilde paylaştırma, ulaştırma çabamızı, içine sindiremeyen, gecesini gündüzüne katan çalışanlarımızın hizmetlerini kabul edemeyen zihniyetin ve özellikle kamu mallarını gasp etmek isteyenlerin ete kemiğe bürünmüş bir halinin son çırpınışlarıdır. Bu ve benzeri olaylar bizi yolumuzdan asla döndüremeyecektir. Kanımızın son damlasına kadar nefesimiz tükenene kadar daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yapılacak çok işimiz, yürüyecek çok yolumuz var daha" diye konuştu.

CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi'de, "Ramazan ayı gibi kutsal bir ayda, üstelik bir iftar sofrasında, tüm güzellikleri paylaşmayı amaçladığımız bir anda gerçekleşen bu alçak saldırıyı kınıyoruz. Hiçbir tepki gösterme biçimi başkasının yaşam hakkını ortadan kaldırmaya yönelik olamaz ve şiddete gerekçe olamaz" ifadelerini kullandı. - ADANA