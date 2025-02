Başkan Akın'dan Kışın Sokak Hayvanlarına Destek

Yerel

Başkan Ahmet Akın'dan sokakta hayvanlarına kış desteği

Büyükşehir, kış boyunca sokak hayvanları için sahada

BALIKESİR - Her mevsim olduğu gibi zorlu kış şartlarında da can dostları unutmayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatları doğrultusunda sokaktaki patili dostlar ve yaban hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılamak için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde pek çok noktada mama dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Balıkesir'de etkili olan kar yağışıyla birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sokaktaki sessiz dostlar ve dağlık alanlarda yaşayan yaban hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılamak için mama dağıtımı gerçekleştirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın liderliğinde can dostlar ve yaban hayvanların daha sağlıklı yaşamaları için imkanlarını seferber eden ekipler, özellikle kış şartlarının başladığı ilk günden beri mama dağıtımlarını sürdürüyor. Besleme noktalarına özellikle besleyici değeri yüksek mamalar bırakılıyor. Kış şartlarının olumsuzluklarından etkilenen, yaralı, sakat veya aç durumdaki sokak hayvanlarıyla ilgili Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Merkezi'ni arayan vatandaşlar, gerekli yardım talebinde bulunarak acil müdahale gerektiren durumlarda önlem alınmasını sağlayabilirler.

"Tüm imkanlarımızla sahadayız"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü olarak olumsuz kış şartlarında beslenemeyen sokaktaki can dostlar ve yaban hayvanlarına besleme desteği verdiklerini söyleyen Veteriner Hekim Mehmet Emre Öztürk, "Doğadaki can dostlar ve yabani hayvanlar için düzenli olarak belirli periyotlarda soğuk havalarda can dostlarımıza besleme yapmaktayız. Zorlu kış şartlarında da patili dostlarımız ve yaban hayvanları için de düzenli olarak tüm imkanlarımızla besleme çalışmalarına devam etmekteyiz" dedi.