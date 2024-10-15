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Başkan Akın, kadın çiftçilerin yanında

Alın teri toprağa akan kadınlar, Balıkesir'de hak ettiği değeri görecek

Başkan Akın'dan kadın çiftçilerin elini güçlendiren destekler

BALIKESİR - Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü en güzel şekilde kutlamak için BAÇEM'de bir program hazırlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, köylerinden traktörlerle gelen kadın çiftçileri kırmızı halı önünde karşıladı. Kadın çiftçilerle birlikte limon otu hasadı yapan Başkan Akın, Balıkesir'in verimli topraklarına alın terini akıtan her bir kadın çiftçinin emeğinin karşılığını alabilmesi için projelerini bir bir hayata geçireceğinin sözünü verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Dünya Kadın Çiftçiler Günü'ne yakışır bir şekilde kadın çiftçilerin gününü kutlayarak müjdelerini sıraladı. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi'ne bağlı olarak Burhaniye'de hizmet veren Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen programa katılan yüzlerce kadın çiftçi, köylerinden traktörlerle alana geldi. Kadın çiftçileri kırmızı halı önünde özel olarak karşılayan Başkan Akın, her birinin Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutladı. Kadın çiftçilerle birlikte BAÇEM'in verimli topraklarında limon otu hasadı yapan Başkan Akın, Balıkesir'in verimli topraklarına alın terini akıtan her bir kadın çiftçinin emeğinin karşılığını alabilmesi için projelerini bir bir hayata geçireceğinin sözünü verdi.

Tarımın ve kırsal yaşamın temel taşını oluşturan kadın çiftçiler adına düzenlenen 15 Ekim Kadın Çiftçiler Günü etkinliğine katılım sağlayan herkese teşekkürlerine ileten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Gülnaz Çelikyurt Uzuner "Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak bu güzel topraklarda tarımın görünmeyen kahramanlarını, kadın çiftçilerimizi bir kez daha anıyor ve emeğinize şükranlarımı sunuyorum. Balıkesir, sahip olduğu verimli toprakları, zengin tarım kültürü ve çeşitli üretim alanlarıyla önemli bir tarım kentidir. Bu toprakların verimliliğini sağlayan en büyük güç şüphesiz ki kadınlarımızdır." dedi.

7 arkadaş bir araya gelerek bir kadın kooperatifi kurduklarını söyleyen ilham veren kadın çiftçilerden Altıeylül Beyaz Zambaklar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatif Başkanı Ferda Salcı "Kooperatifimizin asıl amacı kadınlara istihdam sağlayabilmek. Kadın her yerde kadındır. Her işte başarılı olacak insanlar bizleriz. Başarılı bireyler yetiştirecek olanlar da yine bizleriz." diyerek kadınların tarımsal üretimdeki yerinden bahsetti.

Kadın çiftçilerin yaşadığı sıkıntıları yaptığı konuşmayla gözler önüne seren sözleşmeli tarım üreticisi Fatma Sarıgöl "Bu yıl böyle bir kutlamanın içinde olmak beni çok mutlu etti. Emek veren herkese teşekkür ederim. Çiftçi sorunlarını yazsak kitap olur, kadın çiftçi sorunlarını yazsak ansiklopedi olur." şeklinde konuştu.

Toprağın bereket olduğunu ve bereketi artıranın da kadınlar olduğunu vurgulayarak konuşmasına başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın "Tarlada, bahçede, ağılda çalışan en çok emek veren sizlersiniz. Üretiyorsunuz; elinizden geldiğince topraktaki ürünle katma değer oluşturmaya çalışıyorsunuz. Salçasıyla, yoğurduyla, eriştesiyle evin bereketini artıran da kadınlar. Ülkemizde istihdamda olan kadınların yarısı tarım sektöründe. Tarımda yoğun emek gerektiren işleri kadınlar üstleniyor. Buna rağmen ülkemiz genelinde kadın çiftçilerimizin yüzde 90'ından fazlası sigortasız ve herhangi bir güvencesi olmadan çalışıyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde kadınlar aile içinde ücretsiz emek veren konumdalar. Bu nedenle kadının emeği çok yerde görünmüyor. Halbuki gıdanın topraktan sofraya kadar ulaşması sürecinde, en meşakkatli işleri üstlenen kadınlar. Üstelik bir yandan evle, çocukla, ailenin büyükleriyle ilgilenmeye devam ederken büyük de üzerinize biniyor." dedi.

"Biz, sizlerin emeğinin farkındayız" diyen Başkan Akın "Kadının elinin değdiği her şey güzelleşiyor. En çok sizlerin emeğinin görünür olması için buradayız. Bugün de burada bu amaçla sizlerle bir araya geldik. 15 Ekim 2024'ü önemli bir tarih olarak not almanızı rica ediyorum. Çünkü Balıkesir'imizde çiftçilerimizle, en çok da kadın çiftçilerimizle birlikte çalışacağız. Tarımsal kalkınmayı en çok kadın çiftçimizi desteklediğimiz sürece sağlayabileceğimizin de farkındayız. Balıkesir Planlama ve Kalkınma Ajansımızın yetkilileri de burada. Ekip olarak buradayız. Çünkü Balıkesir, büyük bir coğrafya ve büyük bir potansiyele sahip. Ancak bu potansiyeli ortaya çıkarmak, Türkiye'ye örnek olmak için hepimiz bir arada çalışıyoruz. Balıkesir'in geleceğinde, planlamasında ve kalkınmasında en çok söz sahibi olacak kişiler sizler olacaksınız. Bunun sözünü veriyoruz." dedi.

Kadın çiftçilerin desteklenmesi noktasında çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Başkan Akın "Ortak akılla ve dayanışmayla kadın çiftçimizin en doğru şekilde desteklenmesi noktasında hep birlikte planlı ve programlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Bildiğiniz gibi göreve gelir gelmez ilk başladığımız konulardan biri tarımsal kalkınmaydı. Çünkü çiftçiyi kalkındıramazsak Balıkesir'i kalkındıramayız. Topraktan başladık, toprağın verimini artırmaktan, potansiyelini çıkarmaktan, planlı üretim yapmaktan, sözleşmeli tarım yapmak üzere yola çıktık. Bir hedefimiz var. Çiftçimiz üretecek ve asla zarar etmeyecek. Bunun için çalışıyoruz. Çiftçimize Destek Programını başlattık. Bu programla, bamya üreticilerimizden bamya aldık ve katma değerli ürünlere dönüştürdük. Hemen ardından yakın bir süre içinde salçalık domates üreticilerimize salça makinesi destekleri verdik. Geçen günlerde de aynı hafta içinde hem süt otu tohumu hem de sera naylonu dağıtımı ile çiftçimize olan desteğimizi sürdürdük." dedi.

Planlı ve programlı şekilde çiftçiye destek vereceklerini söyleyen Başkan Akın "Ahmet Akın, Kadın Çiftçilere En Yakın! Söz veriyorum. Göreceksiniz çiftçilerimiz kazanacak, kadın çiftçilerimiz ürettiği ürünün, emeğinin karşılığını alacak. Kadın çiftçilerimizin adı da olacak, yetkisi de olacak, verimi de olacak, kazancı da olacak ve bir de emirlerinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olacak. Uyguladığımız alım garantili sözleşmeli tarım projesinde öncelikli olarak kadın çiftçilerimizi destekleyeceğiz. Fide desteğini yerine getireceğiz. Ekimden hasada kadar uzman personelimiz zirai danışmanlık, toprak analizi desteği sağlayacak. Kadın çiftçilerimize de bu konuda öncelik vereceğiz. Ayrıca bitkisel üretim, hayvancılık ve gıda konularında hibe destekli proje başvurularında sadece kadınlarımıza danışmanlık hizmeti desteği sağlayacağız. Böylece ilimizde yapılacak olan yatırımcıların yatırımlarında kadının rolünü de artıracağız." dedi.

Kırsal alanda yaşayan kadınların sağlık taramalarının da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak yapılacağı müjdesini veren Başkan Akın "Kadın kooperatiflerimizi belli bir plan ve program çerçevesinde destekliyoruz. Kadın kooperatiflerimizin ürettikleri ürünü satın almak, bunları başka pazarlarda ticari imkanları artırmak ve ürünlerinin ellerinde kalmaması için bir çalışma başlattık. Velhasıl sizler bizim her şeyimizsiniz. Üreten toplum kazanan toplumdur. Ulu Önder Atatürk ne diyor 'Çiftçi, köylü milletin efendisidir". Bence neden biliyor musunuz bunu söylüyor? Çünkü çiftçinin ürettiği ürün, memleketin kalkınmasına en büyük etkendir. Biz de ilk yola çıkışımızı tarımsal kalkınmadan başlattık. Tarımsal kalkınmanın en başına, en güzel, değerli noktasına da kadın çiftçilerimizi koyduk." diye konuştu.

Tarıma gereken önemin verilmesini çok istediklerini ifade eden çiftçi Nilgün Özel "Kadının gücüyle de birçok şeyin halledilebileceğini düşünüyoruz. Kadının gücü her şeyin önüne geçecek ama dünyayı da herhalde yine kadınlar kurtaracak." dedi.

23 yaşındaki genç çiftçi Eda Girgin ise "Balıkesir'de bu işi yapmayı çok seviyorum. Balıkesir iklimimiz gerçekten çok güzel bir iklim. Kendi imkanlarımla yerli tohumlarla atalık tohum ve fide üretmeye çalışıyorum. İlaçsız üretim yapmaya çalışıyorum. Ne kadar kimyasaldan uzak durursak o kadar iyi olacağını düşünüyorum. Tabii tek istediğimiz belediyelerin bize bu konuda destek olması. Çünkü gerçekten unutulmaya yüz tutmuş olan yerli tohumlarımız, atalık tohumlarımız var. Bunlarla üretim

yapmak beni çok mutlu etti. Buna çok alıştım sanki çiftçi doğmuşum gibi oldu bir anda." diye konuştu.