Başkan Aksun oğlunun nikâhını kıydı - Son Dakika
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Başkan Aksun oğlunun nikâhını kıydı

27.06.2022 14:56
Başkan Aksun oğlunun nikâhını kıydı

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, oğlu Saltuk Samed Aksun ve Kübra Özdemir çiftinin nikahlarını kıydı.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, oğlu Saltuk Samed Aksun ve Kübra Özdemir çiftinin nikahlarını kıydı.

Düğün törenine siyaset, bürokrasi ve iş dünyasından kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. Başkan Aksun misafirlerini kapıda karşılarken, düğün törenine; MHP Genel Başkan Yardımcı Sadir Durmaz, Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Garnizon Komutanı Tüm General Davut Ala, 9.Kolordu Komutanı Tüm General Erhan Uzun, Gençlik Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci', geçmiş dönem milletvekilleri, MHP MYK üyeleri, siyasi parti il başkanları, il protokolü, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden Başkan Aksun; "Bugün çok mutlu bir gün yaşadık. Oğlumuz Saltuk Samed ve gelinimiz, kızımız Kübra'nın düğün merasimini gerçekleştirdik. Öncelikle yoğun programları sebebiyle katılamayıp tebriklerini ileten Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendiye, Binali Yıldırım beyefendiye şükranlarımı arz ediyorum. Teşrifleri ile bizleri onurlandıran bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız." dedi. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Bekir Aksun, Erzincan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Aksun oğlunun nikâhını kıydı - Son Dakika

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